Đây là giải thưởng do The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) trao tặng cho các đối tác trên toàn cầu. Buổi lễ vừa diễn ra tại Hội sở Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) tại TP HCM.

Giải thưởng được xét căn cứ trên nhiều tiêu chí chấm điểm đối tác toàn cầu gồm tốc độ xử lý, mức độ tuân thủ quy trình, mức độ đảm bảo giao dịch được xử lý an toàn và thông suốt, hạn chế tối đa mọi rủi ro và chậm trễ trong quá trình xử lý giao dịch.

Ông Jan Yei Fong - Tổng giám Đốc IVB và ông Arnon Goldstein - Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận bán hàng và quan hệ khách hàng khu vực châu Á Thái Bình Dương của BNY Mellon (từ trái qua).

Tại buổi trao giải, ông Arnon Goldstein - Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận bán hàng và quan hệ khách hàng khu vực châu Á Thái Bình Dương của BNY Mellon kỳ vọng với thế mạnh về đội ngũ cán bộ làm thị trường của IVB, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trên nhiều phương diện nhằm tăng trưởng cao trong hoạt động kinh doanh thời gian tới.

Là một ngân hàng chuyên biệt phục vụ khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại đã trở thành thế mạnh của IVB. Thời gian qua, nhà băng này có sự tăng trưởng liên tục trong doanh số thanh toán quốc tế và chất lượng thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế. Hiện ngân hàng có mối quan hệ ngày sâu rộng với trên 450 tổ chức tài chính thế giới.

Thanh Thư