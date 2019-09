Dự án có vị trí kết nối giao thông thuận tiện, quy hoạch đồng bộ, phù hợp phát triển nhiều loại hình kinh doanh.

Nhu cầu thị trường

Nhà phố thương mại (shophouse) là loại hình bất động sản thường gắn với các thành phố lớn, du lịch phát triển, để dễ dàng khai thác sinh lời. Nhưng quỹ đất khan hiếm cũng như khó khăn cấp phép dự án mới tại các đô thị lớn khiến nhiều chủ đầu tư tìm đến những vùng đất mới. Trong đó, Dĩ An (Bình Dương) là một trong những điểm đến hội tụ nhiều tiềm năng phát triển shophouse.

Dĩ An có vị trí đắc địa, dễ kết nối với khu vực trung tâm TP HCM. Sau gần 2 năm kể từ khi có chủ trương, nghị quyết thành lập thành phố Dĩ An đã chính thức được phê duyệt. Loạt các dự án hạ tầng cũng hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo Dĩ An và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giao thương và bất động sản.

Đây cũng là địa phương đứng đầu về số lượng khu công nghiệp của Bình Dương. Khu vực tập trung nhiều nhân sự cấp cao, chuyên gia nước ngoài cùng đông người lao động đến sinh sống và làm việc. Ngoài ra còn có gần 500.000 người dân địa phương (thống kê 2019) cùng cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ là nguồn cầu lớn cho thị trường shophouse Dĩ An để phát triển thương mại, cho thuê mặt bằng, thuê kinh doanh và ở. Tuy nhiên, nguồn cung phân khúc này tại Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung vẫn còn hạn chế.

Shophouse Icon Central đón đầu cơ hội

Dựa trên nhu cầu thực tế và lấy cảm hứng từ đại lộ mua sắm Champs - Élysées nước Pháp, Danh Việt Group đã phát triển dự án Icon Central (tên pháp lý là khu nhà ở thương mại Phú Vinh) hướng tới trở thành những đại lộ mua sắm sầm uất của Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung.

Icon Central nằm ở trung tâm Dĩ An (đường số 5, phường Tân Đông Hiệp) kết nối thuận tiện đến các tiện ích trong khu vực. Vị trí này nằm giữa nút giao của 2 thị xã Thuận An và Dĩ An, giữa 2 khu công nghiệp lớn là Sóng Thần và VSIP, trong khu dân cư đông đúc, kinh doanh phát triển. Đây cũng là nơi kết nối giao thương giữa Bình Dương, TP HCM và Đồng Nai.

Dự án có quy hoạch chỉn chu, đồng bộ với 4 mặt tiền rộng thoáng. Với thiết kế hiện đại, thông minh, vị trí nào trong dự án cũng có thể sử dụng đa công năng ở và kinh doanh. Nhờ hệ thống cầu thang bố trí khoa học, nếu tầng dưới sử dụng để kinh doanh, thì các tầng trên là không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi của gia đình một cách độc lập.

Shophouse Icon Central phù hợp để phát triển nhiều loại hình kinh doanh như nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, thời trang hoặc mở văn phòng đại diện... Dự án bao gồm 469 sản phẩm phát triển bởi Danh Việt Group và phân phối bởi Cen Sài Gòn, GM Holdings, Danh Việt Holding, Danh Khôi Việt (DKRV).

"Không chỉ mang tới cơ hội kinh doanh vượt trội mà còn không ngừng gia tăng giá trị một cách bền vững, Shophouse Icon Central là mô hình 2 trong một vừa để ở vừa kinh doanh khan hiếm ở Dĩ An, hứa hẹn trở thành điểm đầu tư hấp dẫn và nâng tầm chuẩn sống giữa lòng đô thị trẻ năng động", đại diện Danh Việt Group chia sẻ.

