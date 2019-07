Là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có hạ tầng giao thông thuận lợi, Huế đang trở thành thị trường bất động sản được nhiều nhà đầu tư hướng đến.

Với vị trí chiến lược, Thừa Thiên Huế định hướng đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Để đạt mục tiêu đó, phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những trọng tâm được tỉnh hướng tới. Nhiều công trình đường bộ sẵn có như hơn 2.500 km đường bộ, quốc lộ 1A chạy xuyên từ Bắc xuống Nam, tuyến quốc lộ 49 chạy xuyên qua tỉnh cùng nhiều tuyến tỉnh lộ chạy song song và cắt ngang.

Về đường thủy, tỉnh có cảng nước sâu Chân Mây và cảng Thuận An. Trong đó, cảng Thuận An cách trung tâm thành phố Huế khoảng 13km được đầu tư 5 cầu tầu dài 150m có thể tiếp nhận tầu 1.000 tấn. Cảng nước sâu Chân Mây cách thành phố Huế 49km và đang hoàn thành một số hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, tuyến đường sắt Bắc - Nam đóng vai trò quan trọng trong giao thông của tỉnh. Về hàng không, tỉnh sở hữu sân bay quốc tế Phú Bài nằm trên quốc lộ I, cách thành phố Huế khoảng 15 km.

Việc hoàn thành nâng cấp sân bay Phú Bài thành sân bay quốc tế đã đảm bảo cho máy bay Airbus A320, Boeing 747 cất hạ cánh an toàn. Với khả năng đón các chuyến bay từ nước ngoài, sân bay tạo điều kiện cho khách du lịch nước ngoài bay trực tiếp đến Huế, tạo đà cho ngành dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cũng chú trọng đầu tư hệ thống giao thông đối ngoại do địa phương quản lý, tập trung các tuyến giao thông quan trọng nhằm liên kết các vùng như đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường Phong Điền - Điền Lộc...

Với các tuyến tỉnh lộ, địa phương này cũng đồng bộ từ nhiều năm nay. Các tuyến đường kết nối các khu đô thị mới đang dần hoàn thiện và đưa vào sử dụng như tuyến đường có mặt cắt 56m nối từ đường Thủy Dương - Thuận An (đường Võ Văn Kiệt) đến khu đô thị mới An Cựu, tuyến đường Trường Chinh nối dài đến đường Thủy Dương - Thuận An, tỉnh lộ 10A có mặt cắt 36m (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương - Thuận An)...

Chú trọng phát triển du lịch

Huế được đánh giá là địa phương có nền văn hóa đặc sắc và đa dạng, gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây cũng là trung tâm của hành trình di sản văn hóa thế giới của Việt Nam, được thiên nhiên ưu ái với cảnh quan đẹp như sông Hương - núi Ngự... Giới đầu tư nhận định đây cũng là lợi thế lớn giúp tỉnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn mang tầm quốc gia và quốc tế.

Mới đây, Thừa Thiên Huế có kế hoạch phát triển Bạch Mã thành trung tâm du lịch sinh thái cao cấp. Vườn quốc gia Bạch Mã cũng là một trong 7 khu vực bảo tồn tự nhiên lớn và quan trọng nhất Việt Nam.

Từ nay đến cuối năm 2019, ngành du lịch tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy đề án "Huế - Kinh đô ẩm thực", đồng thời thực hiện các nhiệm vụ dự án sinh thái du lịch thông minh. Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, 6 tháng đầu năm, ngành du lịch tỉnh đã đón 2,5 triệu lượt khách, tăng 5,13% so với cùng kỳ.

Cũng theo định hướng đến năm 2025, Lăng Cô được phát triển thành đô thị dịch vụ, du lịch biển năng động. Khu vực có vịnh Lăng Cô - vịnh biển được xếp vào top đẹp nhất thế giới cách đây 10 năm.

Với lợi thế về địa lý, phong cảnh thiên nhiên đẹp, Lăng Cô nói riêng và khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nói chung thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, điển hình là chủ đầu tư quốc tế Minh Viễn với dự án Six Miles Coast Resort.

Đây là dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô 110 hecta, vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD. Dự án sở hữu vị trí đắc địa dưới chân đèo Hải Vân - cầu nối giữa hai trung tâm du lịch Đà Nẵng và Huế.

Các căn biệt thự Six Miles Coast Resort có thiết kế hướng biển, mang tới cho du khách trải nghiệm sống hài hòa với thiên nhiên. Dự án cũng được vận hành và quản lý bởi hệ thống World Hotel - đơn vị kết nối phòng lớn nhất thế giới. Chủ đầu tư cam kết chia sẻ lợi nhuận đến 10% mỗi năm trong 10 năm cho khách hàng.

