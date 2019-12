Theo đại diện Hublot, thương hiệu từ Thụy Sĩ dành bộ sưu tập 5 phiên bản đồng hồ đặc biệt với số lượng có hạn, dành riêng cho các cửa hàng chính hãng của thương hiệu tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có 3 boutique tại Việt Nam như một lời cảm ơn đến khách hàng đã quan tâm và ủng hộ thương hiệu.

Mẫu đồng hồ Hublot Big Bang Steel Diamonds S.E.A Edition 38mm.

Sở hữu thiết kế hiện đại và thể thao nhưng Hublot cũng luôn biết chiều lòng phái đẹp khi đưa vào Hublot Big Bang 38mm những chi tiết thanh lịch và nữ tính, tạo điểm nhấn cho phong cách của các quý cô với vòng bezel được đính kim cương

Khác với những mẫu 38mm trong các BST thông thường của Hublot sử dụng bộ máy Quartz, chiếc Hublot Big Bang S.E.A Edition là phiên bản đặc biệt sở hữu bộ máy Automatic. Điểm khác biệt có thể dễ dàng nhận thấy nằm ở phần bezel với 1 viền kim cương lớn thay vì 2 viền nhỏ như các mẫu thường khác.

Hublot Big Bang Chronograph S.E.A Edition 41mm mang đến sự thoải mái trên cổ tay.

Phiên bản Big Bang Chronograph 41mm cũng mang nhiều điểm tương đồng với mẫu 38mm khi sở hữu viền kim cương lớn trên bezel. Cả hai mẫu đồng hồ đều được đánh bóng và hoàn thiện satin trên bộ vỏ từ thép không gỉ, cùng bộ dây đeo màu đen làm từ da cá sấu với cao su ở mặt trong, mang đến sự thoải mái trên cổ tay.

So với chiếc Steel Diamonds 38mm có hiển thị ô ngày ở vị trí 3 giờ, Big Bang Chronograph 41mm sở hữu phần ô giờ nằm ở vị trí giữa 4h và 5h, cùng các mặt đồng hồ phụ phục vụ cho tính năng bấm giờ.

Đồng hồ Hublot Big Bang Chronograph S.E.A Edition 44mm có chiếc ốc chữ H bằng vàng trên bộ vỏ carbon.

Ngoài ra, Hublot giới thiệu đến giới mộ điệu yêu đồng hồ Đông Nam Á mẫu Big Bang Chronograph 44mm với bộ vỏ được tạo nên từ chất liệu frosted carbon, một biến thể của carbon được Hublot sáng tạo, vẫn mang những đặc tính nổi bật của chất liệu này với độ cứng cao và trọng lượng nhẹ

Phiên bản 44mm có thiết kế tri-compax chronograph, đồng nghĩa với việc sẽ có 3 mặt đồng hồ phụ trên bề mặt theo thứ tự: đếm giờ 30 phút ở góc 3 giờ; 12 tiếng ở góc 6 giờ và giây ở góc 9 giờ. Đồng điệu với tông tối màu chủ đạo, chiếc Big Bang 44mm S.E.A Edition mang dây đeo cao su màu đen, cùng phần khóa dây từ thép không gì phủ PVD đen. Hublot còn trang bị máy tự động HUB4104 với 252 bộ phần cấu thành, tần số dao động 4Hz và khả năng dự trữ năng lượng 42 giờ.

Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph S.E.A Edition 45mm có điểm nhấn nổi bật ở các vạch giờ, kim giờ và các con ốc chữ H được mạ vàng 3N.

Hai mẫu cuối cùng trong bộ sưu tập đặc biệt là chiếc Classic Fusion Aerofusion Chronogrpah và Spirit of Big Bang 42mm, đều sử dụng chất liệu ceramic đen cho bộ vỏ, với những điểm nhấn nổi bật ở các vạch giờ, kim giờ và các con ốc chữ H được mạ vàng 3N.

"Classic Fusion Aerofusion Chronograph phiên bản S.E.A đánh dấu mẫu đồng hồ Hublot đầu tiên sử dụng núm crown và nút ấn chronograph từ chất liệu vàng 18K", đại diện hãng cho hay.

Chiếc Spirit of Big Bang 42mm mang hình dáng tonneau, sở hữu bộ vỏ và phần bezel từ chất liệu ceramic mang đến trọng lượng nhẹ và khả năng chống xước cao. Núm crown cùng hai nút bấm chronograph tạo nên từ titanium phủ PVD, mang màu đen theo tông tối của chiếc đồng hồ.

Trong khi chiếc Classic Fusion được trang bị bộ máy HUB1155 - bộ chuyển động tự động với tính năng chronograph, năng lương dự trữ 42 giờ, bộ máy HUB4700 trên chiếc Spirit of Big Bang tạo nên 50 giờ năng lượng cùng khả năng chịu nước lên đến 100m.

Các phiên bản đặc biệt của bộ sưu tập S.E.A Edition hiện được trưng bày tại 3 cửa hàng chính hãng của Hublot tại Việt Nam.

Spirit of Big Bang S.E.A Edition 42mm sở hữu 50 giờ năng lượng cùng khả năng chịu nước lên đến 100m.

Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Hublot thuộc tập đoàn xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH. Hublot đã chọn The Hour Glass là đối tác chiến lược phân phối độc quyền tại thị trường Đông Nam Á gần 40 năm qua.

Hublot hiện diện tại Việt Nam với sự phân phối độc quyền bởi The Hour Glass S&S - liên doanh giữa công ty Sam & Sassy (Việt Nam) và nhà bán lẻ đồng hồ cao cấp The Hour Glass (Singapore). Tính đến nay, tập đoàn The Hour Glass có mặt tại nhiều thị trường quan trọng trong khu vực như: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hong Kong, Nhật Bản, Australia và nay là Việt Nam.

Cửa hàng đầu tiên của Hublot tại Sofitel Metropole Hà Nội khai trương vào năm 2018, với sự góp mặt của đại sứ thương hiệu Lang Lang và nhận được sự quan tâm của giới yêu đồng hồ. Mới đây, hai cửa hàng nằm trong trung tâm thương mại Union Square và Saigon Centre (TP HCM) cũng chính thức đi vào hoạt động, trở thành điểm đến tin cậy cho các vị khách yêu thích và muốn tìm hiểu về thương hiệu Hublot.

Minh Chi