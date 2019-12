Huawei Technologies kiện Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vì cấm nhà mạng Mỹ dùng trợ cấp liên bang mua thiết bị của họ.

Trong một cuộc họp báo hôm nay, Huawei cho biết đã nộp đơn kiện tại New Orleans (Mỹ). Giám đốc Pháp lý Huawei Song Liuping cho rằng Chủ tịch FCC Ajit Pai nhắm vào Huawei chỉ bởi vì họ là "công ty Trung Quốc". "Ông ta đang cố lan truyền sự sợ hãi về Huawei. Ông ta sử dụng những từ ngữ như "phần mềm backdoor" để dọa mọi người, nhưng chẳng đưa ra được bằng chứng nào cả", Song cho biết. FCC ra lệnh cấm này ngày 25/11.

Gian hàng của Huawei tại một triển lãm ở Bắc Kinh hồi tháng 8. Ảnh: Reuters

Đơn kiện của Huawei khẳng định lệnh cấm của FCC là bất hợp pháp, do không có bằng chứng về việc Huawei đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Đây cũng là lý do hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới đưa ra trong các vụ kiện khác chống lại chính phủ Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN tuần trước, CEO Huawei Nhậm Chính Phi cho rằng quyết định của FCC đi ngược lại "quy tắc của hệ thống chính trị Mỹ, rằng chính phủ nên phục vụ lợi ích của người dân".

Vụ kiện mới nhất này nằm trong chiến lược tổng thể của Huawei nhằm chống lại sức ép của Washington với Huawei, thông qua hệ thống tòa án và dư luận Mỹ. Hồi tháng 3, Huawei cũng kiện chính phủ Mỹ vì luật cấm các cơ quan chính phủ mua sản phẩm của hãng này.

Lãnh đạo Huawei còn xuất hiện trên nhiều tờ báo Mỹ, khẳng định họ là công ty tư nhân và "không phải công cụ của chính phủ Trung Quốc". Công ty này cũng tích cực tăng chi cho vận động hành lang tại Washington, với gần 1,9 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay. Con số này cùng kỳ năm ngoái chỉ là 165.000 USD, theo số liệu của tổ chức nghiên cứu Open Secrets.

Tuy nhiên, Washington luôn cho rằng Huawei đe dọa an ninh Mỹ và đã áp dụng nhiều biện pháp kìm hãm việc kinh doanh của công ty này. Tại một hội nghị của NATO ở London (Anh) hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sử dụng thiết bị Trung Quốc trong hệ thống mạng 5G là một "rủi ro an ninh" và Mỹ sẽ không dùng sản phẩm Huawei. Ông cũng cho biết đã nêu ra vấn đề này với một số quốc gia khác.

Hà Thu (theo CNN)