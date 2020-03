HostVN ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Zoho, trở thành đối tác phân phối các dòng sản phẩm Zoho Mail và Workplace tại Việt Nam từ ngày 4/3.

Theo đó, HostVN sẽ phụ trách các hoạt động tiếp thị, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng các sản phẩm Zoho Mail và Workplace tại Việt Nam theo tiêu chuẩn, quy định của Zoho.

Zoho Mail là giải pháp email cho phép doanh nghiệp sử dụng tên miền thương hiệu riêng, do tập đoàn công nghệ Zoho của Ấn Độ vận hành và cung cấp.

Dịch vụ email này có thể đồng bộ dữ liệu cùng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tiện ích khác. Nó giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, kết nối và tự động hóa quy trình kinh doanh trong toàn tổ chức như CRM plus, Zoho Docs, Zoho Storage, Workplace, Finance Plus, IT Management và People Plus.

Sản phẩm Zoho Mail còn có những tính năng tương tự như Gsuite for Business của Google. Tuy nhiên dịch vụ email của Zoho lại có mức giá thấp hơn, phù hợp với khả năng chi trả của các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ với gói thấp nhất có giá một USD trong một tháng cho mỗi tài khoản người dùng.

Khách hàng liên hệ HostVN theo website hoặc hotline 024.44553333, 028.44553333, email: lienhe@hostvn.net.

Ông Dinesh - đại diện Zoho cho biết việc thiết lập hợp tác sẽ giúp hãng tìm được đối tác phân phối và tư vấn sản phẩm với năng lực phù hợp để phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng tại thị trường Việt Nam. Chương trình hợp tác sẽ mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng khi sử dụng Zoho Mail và hơn 40 sản phẩm khác nhau của Zoho.

"Sau quá trình tìm hiểu và đàm phán, cả hai bên đều nhìn thấy lợi thế, cơ hội hợp tác có thể mang lại nhiều giá trị cộng thêm cho khách hàng. Đây chính là lý do Zoho quyết định hợp tác với đội ngũ của HostVN", ông Dinesh chia sẻ.

Ông Dương Thanh Bình - đại diện HostVN nhìn nhận đây là thời điểm các doanh nghiệp đang thực sự rất nghiêm túc với vấn đề đầu tư cho công nghệ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong tổ chức của mình. Việc tập đoàn Zoho lựa chọn HostVN trở thành đối tác phân phối tại thị trường Việt Nam là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự tín nhiệm từ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới về mức độ am hiểu nhu cầu thị trường, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

HostVN có thâm niên hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực giải pháp và dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên nền tảng ứng dụng và website, email doanh nghiệp, nhà đăng ký tên miền. Công ty cung cấp dịch vụ quản trị và cho thuê hạ tầng máy chủ điện toán đám mây tại Việt Nam. Đơn vị này cũng là đối tác phân phối phần mềm ứng dụng đặc thù, phục vụ trong lĩnh vực máy chủ lưu trữ của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Google, cPanel, DirectAdmin, LitespeedTech, CloudLinux.

Thanh Di