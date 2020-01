Bộ sưu tập tiền lì xì may mắn 180 quốc gia được giới kinh doanh rao bán hơn 11 triệu đồng, cam kết là tiền thật.

Từ hơn một tháng trước Tết, giới kinh doanh tiền lì xì đã bắt đầu nhập bán các loại tiền "độc lạ" phục vụ thị trường. Kinh doanh mặt hàng này vài năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên chị Tuyết nhập bộ tiền 180 quốc gia về bán. Theo lời chị, tiền còn rất mới, gần như chưa qua sử dụng. Giá mỗi bộ khoảng 11,5 triệu đồng.

"Tiền cũ thì ở nước ngoài rất nhiều, bán nhan nhản và giá rẻ chỉ bằng một nửa, hoặc một phần ba thôi. Nhưng năm mới là tặng tiền cũ thì mất hên, nên mình kỳ công tìm, sưu tập tiền mới. Vì khó kiếm hơn, nên giá sẽ cao hơn tiền cũ", chị Tuyết nói.

Chị cho biết, tháng trước nếu khách có nhu cầu mua sẽ phải chờ đặt khoảng một tuần. Nhưng thời gian này đã cận Tết, nhu cầu mua tăng nên cửa hàng đã nhập sẵn về bán.

Người bán này cũng cho hay, những tờ tiền này đều là tiền thật, với các loại mệnh giá khác nhau, không trùng lặp và có thể tiêu được. Chị cam kết bồi thường nếu phát hiện tiền giả. Từng tờ tiền được người bán đựng trong túi nilon, phần góc tiền có dán quốc kỳ.

Bộ tiền lì xì may mắn 180 nước với nhiều mệnh giá khác nhau. Ảnh: PV

Ngoài bộ tiền khá độc và lần đầu tiên xuất hiện của 180 nước, thị trường cũng xuất hiện bộ tiền 50-170 quốc gia, giá dao động từ vài trăm nghìn tới hơn 8 triệu đồng. Nhưng bán chạy nhất bộ tiền 52 tờ của 28 quốc gia, giá 450.000-500.000 đồng. Đây là những tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất của các nước. Khách mua mỗi bộ sưu tập sẽ được tặng kèm một chiếc bao lì xì màu đỏ được may bằng lụa pha gấm.

Chị Ngọc - chủ shop bán online mặt hàng này tại Hà Nội cho biết, mỗi ngày chị bán được 20-30 bộ, và có thể nhiều hơn vào dịp sát Tết.

Bộ tiền lì xì 52 tờ của 28 nước được rao bán khoảng 450.000-500.000 đồng một bộ.

Ngoài tiền giấy, bộ lì xì tiền xu các nước năm nay cũng được ưa chuộng, giá lại mềm hơi khá nhiều. Bộ tiền xu lì xì 180 nước chỉ bằng 1/10 so với tiền giấy, khoảng 1,5 triệu đồng. Loại tiền xu của 120 nước giá 950.000 đồng, 50 nước là 500.000 đồng...

Năm nay, loại tiền 2 USD mạ vàng in hình chuột vẫn được chuộng, giá dao động 300.000 - 350.000 đồng một tờ. Tờ 100 đồng của Macau giá 100.000 đồng một tờ cũng được nhiều người lùng mua.

Anh Huy - chủ cửa hàng online ở Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, giới kinh doanh sưu tầm hai loại, gồm tiền thật do Ngân hàng Macao phát hành, và tiền lưu niệm do các công ty tại Trung Quốc in giá chỉ bằng một nửa. Nhưng anh Huy vẫn khuyên nên mua tiền thật của Macao vì dù sao tiền thật giá cao hơn một chút nhưng tính cất giữ vấn tốt hơn.

