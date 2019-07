Nhà liền với đất dự án có giá chào bán bình quân trên thị trường sơ cấp Sài Gòn 4.034 USD mỗi m2, tăng gần 19% theo năm.

Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vừa công bố diễn biến giá nhà liền thổ (nhà gắn liền với đất) tại thị trường TP HCM quý II/2019. Theo khảo sát của đơn vị này, nhà liền thổ chào bán lần đầu trong các dự án vẫn đang trong chu kỳ tăng giá nhanh, dù Sài Gòn không xảy ra tình trạng sốt đất trong vòng 6 tháng qua.

Trong quý II, giá bán sơ cấp của dòng sản phẩm nhà liền kề, nhà phố thương mại đạt 4.034 USD mỗi m2, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá bán trung bình nhà biệt thự trên thị trường sơ cấp ghi nhận 3.729 USD mỗi m2, tăng 17% theo năm.

JLL cho biết, người mua phải cạnh tranh giành suất mua những sản phẩm nhà liền thổ được chào bán trên thị trường do thiếu hụt nguồn cung trong 3 tháng qua. Số lượng người đặt mua nhà liền kề và nhà phố thương mại ghi nhận gấp 3 lần rổ hàng đang bán ở phân khúc 170.000-250.000 USD mỗi căn (tương đương 4-6 tỷ đồng mỗi căn). Điều này cho thấy nhu cầu dòng sản phẩm này vẫn ở mức rất cao. Người mua nhắm đến các mục tiêu: tích lũy tài sản, mua để ở hoặc đầu tư cho thuê, thậm chí là mua đi bán lại.

Đơn vị này nhận định, do những rủi ro chính sách khiến quá trình cấp phép dự án nhà ở chậm hơn so với dự kiến, nguồn cung dự án nhà liền thổ đang trên đà giảm tốc mạnh mẽ. Trong năm 2019 rổ hàng toàn thành phố dự kiến 2.200-3.300 căn, giảm gần 30% so với các kế hoạch từng công bố trước đây. Do khan hiếm hàng hóa và đặc thù thị hiếu người tiêu dùng ưa chuộng nhà liền thổ, đà tăng giá của dòng sản phẩm này có thể tiếp diễn vào cuối năm.

Vũ Lê