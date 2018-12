Đại diện Saigon Co.op cho biết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa đầu vào là cách để các siêu thị bán lẻ của đơn vị này tự bảo vệ mình và hàng chục triệu khách hàng trước hàng loạt thông tin về hàng hóa bị đánh tráo tem nhãn, sản phẩm chưa rõ nguồn gốc xuất xứ thực phẩm không đảm bảo chất dinh dưỡng. Đặc biệt, hàng hóa bán trong hệ thống này đã được nhà bán lẻ Singapore lập danh mục nhập khẩu qua đảo quốc sư tử với số lượng và chủng loại không ngừng tăng lên mỗi năm.

Xuất khẩu sang Singapore rất khắc khe

Số liệu thống kê 3 năm liên tục từ 2016 đến 6 tháng đầu năm nay của Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), đơn vị này là một trong những nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam sở hữu chuỗi hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Cheers.... thông qua đối tác NTUC FairPrice (Singapore). Saigon Co.op đã xuất khẩu sang đảo quốc sư tử một lượng lớn hàng hóa giúp thu về cho nông sản Việt Nam hơn 6 triệu SGD.

"Dù không phải là thị trường xuất khẩu hàng hóa có quy mô hàng đầu như Mỹ, Nhật và các nước châu Âu, nhưng những loại hàng hóa được chấp nhận nhập khẩu vào Singapore được xem như là biểu tượng của hàng hóa chất lượng, an toàn và tính nhân văn cao", đại diện Saigon Co.op cho biết.

Cụ thể, tại Singapore, Cơ quan quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm và thú y AVA (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore) trực thuộc Bộ Phát triển Quốc gia (Ministry of National Development), sẽ có trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm cho cả thực phẩm sơ cấp và thực phẩm chế biến. Điều này sẽ đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho người dân, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm, giá cả ổn định...

Ngoài các bước quan trọng gồm xem xét hệ thống sản xuất, thực hành tại nguồn, đánh giá rủi ro và thiết lập từng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, AVA còn phải gắn thẻ các lô hàng, sản phẩm chính để theo dõi nguồn, ghi nhãn thực phẩm để tạo điều kiện thu hồi, kiểm tra sản phẩm sơ chế và thực phẩm chế biến tại điểm nhập cảnh vào Singapore... Riêng rau, trái cây, trứng và thực phẩm chế biến còn có khâu xét nghiệm để phát hiện và phân tích nguyên nhân gây bệnh và các chất hóa học.

Hàng xuất Singapore không xa lạ với người tiêu dùng Việt

Việc rà soát danh mục của Saigon Co.op xuất khẩu qua đối tác NTUC để bán rộng rãi trong hệ thống siêu thị của nhà bán lẻ này ở Singapore mới thấy các sản phẩm này cũng được bán nhiều tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước. Điều này không xa lạ gì với người tiêu dùng Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Đức - Phó tổng giám đốc thường trực Saigon Co.op, chủ trương của nhà bán lẻ này ưu tiên kinh doanh những mặt hàng chất lượng cao cho người tiêu dùng trong nước, sau đó mới hướng đến xuất khẩu. Bên cạnh việc mang lại giá trị kinh tế, những loại hàng hóa được chấp nhận nhập khẩu vào Singapore là biểu tượng của chất lượng, an toàn, nhân văn. Đây là cách mà Saigon Co.op đang làm thương hiệu cho hàng Việt theo kiểu “chậm mà chắc”.

Trung bình mỗi năm, Saigon Co.op đều đặn xuất khẩu và thu về cho thanh long, khoai lang, ớt chuông, bưởi 5 roi... của Việt Nam gần 2 triệu SGD. Điều thú vị là những mặt hàng được đặt vấn đề xuất khẩu đều do đối tác Singapore chọn từ chính những sản phẩm, mà Saigon Co.op đang kinh doanh rộng rãi tại siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food.

Ngoài xuất khẩu hàng hóa chất lượng cao, nhà bán lẻ này còn ưu ái dành cho người tiêu dùng Việt những hàng hóa trong nước chất lượng quốc tế nhưng với giá Việt Nam, thông qua hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... trải rộng tại tất cả tỉnh thành trên cả nước.

Trong khuôn khổ tháng “Tự hào hàng Việt 2018”, từ nay đến 5/9, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food toàn quốc phối hợp cùng nhiều thương hiệu Việt áp dụng giảm giá đến 20% cho các loại thực phẩm, thiết thực góp phần, giúp nhiều gia đình vừa có bữa ăn ngon, vừa tiết kiệm được chi phí. Thời gian này, khi các khách hàng sở hữu thẻ thành viên Co.opmart các cấp độ bạc, vàng, bạch kim mua bất kỳ sản phẩm của một số nhãn hàng được tặng thêm điểm thưởng gấp 4-9 lần so với ngày thường vào thẻ của mình.

(Nguồn: Saigon Co.op)