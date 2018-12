Công ty CP xây dựng Coteccons vừa tổ chức lễ vinh danh hơn 100 đối tác, nhà thầu phụ, đội thi công... tham gia xây dựng tòa tháp cao nhất nước - Landmark 81, thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đây là những đơn vị dày dạn kinh nghiệm cả trong và ngoài nước tham gia vào công trình mang tính kỷ lục của Việt Nam.

Tháng 4, Coteccons cũng đã lắp đặt xong hạng mục quan trọng cuối cùng là tháp spire với độ cao 60,8 m, nâng tổng chiều cao cho Landmark 81 lên 461,2 m, trở thành tòa tháp cao nhất Việt Nam và top 10 thế giới. Các công tác hoàn thiện giai đoạn cuối đang được nhà thầu triển khai gấp rút, đáp ứng tiến độ khai trương vào quý IV/2018.

Gần 1.000 khách mời, trong đó có đại diện các đối tác, nhà thầu phụ, kỹ sư, đội thi công, chuyên gia… tham gia tiệc tri ân của Coteccons vào ngày 17/5 tại TP HCM.

Tại sự kiện, đại diện nhiều đối tác, nhà thầu phụ chia sẻ Landmark 81 là công trình lớn nhất từ trước đến nay mà các đơn vị từng tham gia. Quy mô và độ phức tạp của dự án đòi hỏi các đơn vị phải dồn hết nguồn lực nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, trong những điều kiện thi công, xây dựng ngặt nghèo.

Ông Steven Loh, Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Bê Tông FICO Pan-United nhận định đây là công trình có độ khó khăn nhất mà doanh nghiệp từng thực hiện trong hạng mục thiết kế, sản xuất và cung ứng bê tông.

Ông Steven Loh, Tổng giám đốc FICO Pan United chia sẻ công đoạn đúc, đổ móng và bơm bê tông lên tầng cao cho Landmark 81 đầy khó khăn. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo ông Steven Loh, thách thức về mặt kỹ thuật của khối đổ cho hạng mục móng hơn 10.000m3 bê tông một lần đổ là khối lượng bê tông lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM. Công trình đòi hỏi kỹ thuật bê tông và bơm hiện đại nhất thế giới để đẩy bê tông lên độ cao hơn 400m.

Đơn vị lần đầu đưa vào sử dụng sản phẩm bê tông đặc biệt phối trộn giữa xi măng, cốt liệu, phụ gia..., mất 6 tháng nghiên cứu tại phòng R&D Việt Nam và Singapore để lựa chọn cấp phối tối ưu nhất. Doanh nghiệp cũng dành 3 tháng để tuyển chọn chủng loại xi măng, đá phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của dự án.

"Chúng tôi bố trí 7 trạm trộn tại 5 điểm trong TP HCM với công suất hơn 800 m3 mỗi giờ và 160 xe bồn để phục vụ công trình khó nhất từ trước đến nay mà chúng tôi từng tham gia", ông Steven Loh cho biết.

Đồng quan điểm với đối tác cung ứng vật liệu, ông Lê Công Khai - trưởng đội thi công Landmark 81 nhận định dự án vượt xa sự hình dung của toàn đội ngũ công nhân.

"Thời gian đầu, anh em chưa biết tầm vóc to lớn của công trình, nhưng đến nay, ai cũng tự hào vì mình là người trực tiếp làm nên dự án cao nhất Việt Nam, top 10 thế giới. Do vậy dù có rất nhiều khó khăn về độ cao, quy mô, tiêu chuẩn... chúng tôi vẫn dốc hết sức mình, không quản ngày đêm", ông Khai chia sẻ niềm tự hào khi tham gia dự án từ những ngày đầu khởi công.

Đội trưởng đội thi công Lê Công Khai nói Landmark 81 là công trình khó nhất và đáng tự hào nhất mà anh em từng tham gia xây dựng. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ông Khai cho biết do yêu cầu khắt khe của tổng thầu và đơn vị giám sát, mọi chi tiết về thi công, kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn và nghiệm thu đều được theo dõi sát sao. Ví dụ trong trường hợp những mẻ bê tông đầu tiên có sai khác so với tư vấn thiết kế, đơn vị nghiệm thu yêu cầu phải thực hiện lại, không chấp nhận bất cứ sai sót nào.

Bên cạnh chất lượng và tiến độ, vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu. Đại diện đội thi công cho biết nếu có dấu hiệu gió mạnh, chuyển mưa, đội giám sát an toàn sẽ đưa công nhân đang thi công trên tầng cao xuống, không vì chạy đua theo tiến độ mà bỏ quên tiêu chuẩn an toàn.

"Công nhân không chịu được sức gió quá mạnh ở độ cao gần 500 m, nên khoảng 4 tiếng chúng tôi đổi ca một lần. Địa hình trên cao cũng không cho phép đông người, chúng tôi chỉ chọn khoảng 20 công nhân giỏi nhất, có trình độ, sức khỏe tốt để đảm trách nhiệm vụ khó khăn", ông Khai nói thêm.

Để đảm bảo an toàn cho dự án, đơn vị thiết kế, kỹ sư, thi công và giám sát tổ chức họp đều đặn mỗi ngày và họp bất cứ khi nào cần thiết để đảm bảo tính thống nhất cao độ giữa các bên liên quan. Ông Harris Wayne Jeffrey - Giám đốc giám sát an toàn của Coteccons cho biết yếu tố an toàn là kim chỉ nam cho mọi giai đoạn của dự án, từ khâu thiết kế kiến trúc, bản vẽ kỹ thuật, triển khai xây dựng cho đến nghiệm thu.

"Các con số phải được tính toán từng chút một và mọi chi tiết trong xây dựng đều phải được giám sát, kiểm tra mỗi ngày", trưởng bộ phận đảm bảo an toàn của dự án cho biết.

Thi công trên dàn giáo cao nhất Việt Nam, phục trang bảo hộ của công nhân được gia cố để cứng cáp hơn bình thường. Mỗi tầng đều có tấm lưới khung bảo vệ. Đơn vị giám sát an toàn có trách nhiệm theo dõi dự báo thời tiết mỗi ngày và điều động công nhân lên xuống dàn giáo theo thời tiết, tránh rủi ro gió lớn, thậm chí mưa dông hay sấm sét.

Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm giám sát những công trình thuộc top 10 tòa nhà cao nhất thế giới khẳng định tiêu chuẩn an toàn ở Landmark 81 vượt xa nhiều dự án biểu tượng khác.

"Theo dõi các công đoạn từ khi khởi công cho đến nay, tôi cho rằng chất lượng đảm bảo an toàn ở công trình này có nhiều điểm còn tốt hơn tòa The Shard ở London (Anh) hay Burj Khalifa ở Dubai", ông Harris Wayne nhấn mạnh.

Harris Wayne Jeffrey - Giám đốc giám sát an toàn của Coteccons (trái) cùng chuyên gia và đại diện Coteccons chia sẻ nhiều điểm đáng nhớ khi xây dựng Landmark 81.

Các đối tác, chuyên gia và đơn vị thi công nhìn nhận một trong những yếu tố giúp Landmark 81 thành công ở cả ba tiêu chí an toàn, chất lượng và tiến độ là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, với vai trò nòng cốt thuộc về tổng thầu Coteccons. Những gì hiện hữu ở công trình khẳng định khả năng, kinh nghiệm của Coteccons nói riêng và ngành xây dựng Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ tri ân đối tác, ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Coteccons vinh danh hơn 100 đơn vị đã nỗ lực vì thành quả chung.

"Landmark 81 là kết quả của quá trình nỗ lực, quyết tâm tạo dựng uy tín, thương hiệu trong nhiều năm qua của tất cả các đơn vị, sự nhiệt tình trong lao động, sự đồng tâm vượt khó phát triển không ngừng của hơn 100 đối tác, nhà thầu phụ, đội thi công...", ông Dương nhấn mạnh.

Landmark 81 có tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 115.000 m2, 90.000 m2 diện tích hầm, móng sâu 75m, sử dụng hơn 100.000 m3 bê tông, 80.000 tấn thép. Khởi công vào tháng 12/2016, Landmark 81 cất nóc vào tháng 2/2018, sớm tiến độ 60 ngày. Đây cũng là tòa tháp xây dựng nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 3,5 ngày để hoàn thành một sàn. Không có sự cố nào về an toàn trong suốt quá trình thi công.

Khánh Anh - Vân Trương