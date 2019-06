Cơ hội cùng vấn đề pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng được các chuyên gia địa ốc, đầu tư, du lịch mổ xẻ vào ngày 15/6.

Khảo sát nhu cầu mua ngôi nhà nghỉ dưỡng 'second home' tại Việt Nam

Bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng tích cực trong nhiều năm gần đây. Trong 3 năm (2019-2022) dự kiến đưa vào khai thác 45.650 sản phẩm, tương đương 11.400 phòng gia nhập thị trường mỗi năm. Chủ yếu toạ lạc tại các tỉnh giàu tiềm năng du lịch như Đà Nẵng, Hạ Long, Cam Ranh, Phú Quốc, Bình Thuận... Theo Savills, trong khoảng thời gian này, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam cao hơn so với Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc.

Trong một báo cáo khác Savills nhận định, Việt Nam có nhiều ưu thế cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Đường bay nội địa và quốc tế ngày càng đa dạng với sự tham gia của nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế. Chính sách visa xu hướng cởi mở, hạ tầng hoàn thiện nhanh chóng giúp kết nối các điểm du lịch.

Số liệu Savills cũng chỉ ra, 70% khách quốc tế nghỉ dưỡng tại địa phương ven biển Việt Nam. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, đường bờ biển dài giúp nhiều thắng cảnh biển có thể khai thác quanh năm, đặc biệt tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trên thực tế, vào cuối tuần và dịp nghỉ lễ Tết, nhiều bờ biển tại Cam Ranh, Phan Thiết, Hồ Tràm, Vũng Tàu... ken đặc du khách.

Du lịch phát triển kéo theo sự đầu tư của các doanh nghiệp vào bất động sản nghỉ dưỡng đa loại hình. Bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống như branded villa (biệt thự nghỉ dưỡng có thương hiệu trong các khu resort), condotel (căn hộ khách sạn), thị trường còn ghi nhận mô hình second home (loại hình vừa phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên, vừa có thể cho thuê lại trong thời gian không sử dụng) mới góp mặt. Đơn cử với dự án NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm của Tập đoàn Novaland.

Phối cảnh NovaWorld Hồ Tràm của Tập đoàn Novaland.

Các nhà đầu tư cần phải làm gì để tận dụng tiềm năng du lịch biển tại miền Nam, các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng nào sẽ tạo bứt phá, bất động sản second home có được đón nhận... Đó là những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo "Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng - Cơ hội nào cho second home?",diễn ra vào sáng thứ bảy, ngày 15/6 tại TP HCM, thuộc khuôn khổ triển lãm Novaland Expo 2019.

Hội thảo gồm hai phần chính. Trong phần đầu, các diễn giả là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, đầu tư trình bày hai nội dung quan trọng: bức tranh toàn cảnh về du lịch biển Việt Nam và tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng của khu vực phía Nam.

Trong nội dung về tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng biển, các chuyên gia thị trường sẽ đề cập đến các chính sách kinh tế vĩ mô tác động đến thị trường và phân tích các lợi thế khiến Nam Trung Bộ nhiều khả năng bứt phá trong mảng bất động sản nghỉ dưỡng. Hội thảo còn dành thời gian chia sẻ thấu đáo về khác biệt của các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng branded villa, condotel và second home.

Luật sư Trương Thị Hòa từ Đoàn Luật sư TP HCM và bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng góp tiếng nói trong phiên thảo luận về xu hướng đầu tư second home và pháp lý bất động sản nghỉ dưỡng. Các chuyên gia kinh tế sẽ giúp người tham dự có nhìn nhận tổng quan về khả năng sinh lời khi đầu tư vào các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có second home.

Tại hội thảo, VnExpress sẽ công bố kết quả khảo sát "Nhu cầu ngôi nhà nghỉ dưỡng (second home) tại Việt Nam". Khảo sát do VnExpress thực hiện với 3.000 độc giả tham gia từ ngày 4/6 với các tiêu chí như đối tượng sở hữu, vị trí, tiêu chí lựa chọn, lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư second home.

