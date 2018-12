Xăng tiếp tục tăng giá từ 15h

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016, theo đó CPI tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số giá nhóm giáo dục đã tăng 7,19% so với tháng trước, trong đó học phí tăng 8,36% so với tháng trước.

Nhóm giao thông cũng tăng mạnh với 0,55%, văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,18%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,14%... Riêng có nhóm hàng dịch vụ viễn thông giảm 0,07%.

Theo lý giải của Tổng cục Thống kê, chỉ tiêu giáo dục tăng mạnh do điều chỉnh tăng học phí vào đầu năm học ở 53 tỉnh, thành. Trong tháng, nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập như quần áo, mũ nón, sách vở gia tăng, đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,14% so với tháng trước.

Mức tăng đáng kể thứ 2 thuộc về nhóm giao thông với mức tăng 0,55%, chủ yếu do các đợt tăng giá xăng ngày 19/8 và ngày 5/9. Ngoài ra, do tác động dây chuyền, giá vé ôtô khách, taxi cũng tăng nhẹ góp phần vào mức tăng chung của nhóm.

Sau hai tháng giảm liên tiếp, chỉ số giá nhóm hàng này đã quay đầu tăng trở lại khi ghi nhận ở mức 0,09% so với tháng trước, trong đó lương thực tăng 0,16%, thực phẩm tăng 0,1% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,04%.

Hai mặt hàng không tính vào chỉ số giá chung là vàng và đôla Mỹ diễn biến trái chiều. Trong khi giá vàng giảm 0,36%, giá đôla tăng 0,07% so với tháng trước.

Ngân Hà