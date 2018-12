Đường Hoàng Anh Gia Lai làm tại Lào có thể hưởng thuế 0% khi về nước

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đang tham vấn Bộ Công Thương về phương án để sớm cho phép số mía đường Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai) sản xuất tại Lào được hưởng mức thuế 0%.

Theo Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam–Lào, hàng nhập về Việt Nam theo các dự án đầu tư tại các tỉnh biên giới của Lào được hưởng chính sách ưu đãi, thuế suất nhập khẩu là 0%. Theo Hoàng Anh Gia Lai, số mía nhập khẩu của họ về Việt Nam phải được hưởng mức thuế suất 0% theo Hiệp định này và không thuộc đối tượng bị hạn chế hạn ngạch nhập khẩu.

Tuy nhiên, do đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn về Hiệp định này nên cơ quan hải quan vẫn gặp nhiều vướng mắc khi xác định thuế suất nhập khẩu mặt hàng này cho Hoàng Anh Gia Lai. Hơn nữa, để được hưởng thuế suất nhập khẩu 2,5%, theo quy định Tại Thông tư 04/2014 của Bộ Công Thương, Hoàng Anh Gia Lai phải được cấp hạn ngạch nhập khẩu, nếu không thuế suất là 85%.

Do đó, Bộ Tài chính đang đề xuất phương án cho phép tính luôn thuế nhập 0% với đường mía của Hoàng Anh Gia Lai được sản xuất từ dự án đầu tư tại tỉnh Attapeu trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn trên. Để được hưởng ưu đãi này, số đường mía của Hoàng Anh Gia Lai phải chứng minh là được sản xuất theo dự án này, có chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu S do cơ quan có thẩm quyền phía Lào cấp.

Trước đó, theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), 50.000 tấn đường của Hoàng Anh Gia Lai nhập vào Việt Nam được hưởng thuế suất 2,5% đã là một ưu đãi đặc biệt. Theo cơ quan này, ưu đãi này sẽ gây khó cho ngành sản xuất mía đường trong nước. Do đó, VSSA kiến nghị Bộ Công Thương phải siết chặt nhập khẩu, kiểm tra chủng loại để tránh gian lận thương mại.