Hóa chất giảm điện trở CVL cung cấp khả năng cải thiện độ dẫn điện phân của đất, chống ăn mòn, đảm bảo tuổi thọ chất điện phân bao quanh điện cực.

Vào thế kỷ 20, việc xuất hiện các hệ thống cao áp trên phạm vi lớn làm cho vấn đề xây dựng hệ thống tiếp địa cân bằng điện thế, bảo vệ an toàn cho con người, hệ thống và các thiết bị điện... càng trở nên quan trọng. Trong đó, việc giảm điện trở xung quanh các cọc tiếp địa là một trong những yếu tố then chốt, giúp hình thành và tạo nên một hệ thống tiếp địa an toàn.

Được phát triển từ năm 1992, hóa chất giảm điện trở đất (Ground Enhancement Material) GEM là một vật liệu dẫn điện có thành phần hợp chất ổn định với nền địa chất công trình. Sản phẩm làm tăng khả năng dẫn điện cho bãi tiếp địa, tăng khả năng thoát sét đảm bảo an toàn cho công trình. Theo ông Lê Mai Hữu Lâm - Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi, hóa chất giảm điện trở đất GEM gồm thành phần chính là than, khoáng sét Bentonite và một số muối khoáng tỷ lệ hợp lý, giúp giảm điện trở suất lên đến 90%. Đây là vật liệu phù hợp dùng trong các khu vực đất có độ dẫn điện kém, như đất đá, đất núi, đất cát, đất rất khô. Tuy nhiên, giá thành nhập khẩu GEM từ các nước phát triển như Mỹ, Thái Lan, Ấn Độ khá cao khiến người tiêu dùng Việt khó có thể lựa chọn sản phẩm để sử dụng. Ông Lâm chia sẻ thêm, hiện nay tại Việt Nam, các quy chuẩn quy định về điện trở đất cho các công trình, phương pháp đo điện trở đất khá rõ ràng, nhưng quy chuẩn quy định về vật liệu sử dụng để giảm điện trở đất lại chưa có. Điều này khiến các chủ đầu tư - nhà thầu còn lúng túng khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm này. Điển hình có một vài công trình đã sử dụng hóa chất giảm điện trở do một đơn vị trong nước cung cấp khi thi công và kết quả rất tốt. Tuy nhiên, một thời gian sau, mưa rửa trôi, lộ ra các cọc và dây tiếp địa bị ăn mòn. Do vậy, việc lựa chọn sản phẩm chỉ tập trung vào giảm điện trở đất, mà bỏ qua các yếu tố khác, sẽ mang lại những hệ lụy rất lớn. Hiểu được mong muốn của khách hàng, sau 5 năm nghiên cứu và phát triển từ các nghiên cứu cơ bản của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Công ty CP Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi đã cho ra mắt hóa chất giảm điện trở thương hiệu CVL. Sản phẩm được cam kết chất lượng tốt, thay thế hàng ngoại nhập, với chi phí tiết kiệm. "Hóa chất giảm điện trở CVL là tâm huyết của đội ngũ kỹ sư của công ty trong suốt nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm. Sản phẩm có nhiều ưu điểm phù hợp với điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam", ông Lâm nói thêm. Thông tin công ty đã công bố, hóa chất giảm điện trở CVL đạt nhiều tiêu chuẩn như: quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn BSEN 50164 - 7 / IEC 62561-7 bao gồm yêu cầu về điện trở suất (ASTM G57-06); yêu cầu về ăn mòn (ASTM G59-97, ASTM G102-89) và được thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3). Sản phẩm hóa chất giảm điện trở CVL Theo ông Lâm, hóa chất giảm điện trở CVL có nhiều ưu điểm về tính năng và công dụng: Hiệu quả sử dụng Sản phẩm giúp giảm điện trở suất 50-90% trong điều kiện đất xấu, đất đồi, đất rất khô. Độ bền cao Hóa chất GEM không bị phân hủy hay biến tính trong quá trình sử dụng. Bột giảm điện trở sẽ cứng lại khi sử dụng để trở thành khối dẫn điện lâu dài, không cần bảo trì và sẽ không bị rửa trôi hay làm ô nhiễm đất và nguồn nước. Thân thiện với môi trường Trong nhiều cuộc thử nghiệm, chất lượng nước và tính chất tại nơi sử dụng hóa chất giảm điện trở không bị thay đổi. Điều này giúp đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm, tính chất của đất không bị ảnh hưởng tại nơi có sử dụng hóa chất GEM. Ứng dụng linh hoạt Hóa chất giảm điện trở GEM dễ dàng sử dụng ở cả dạng khô và dạng ướt. Sản phẩm không những cung cấp khả năng cải thiện độ dẫn điện phân của đất, chống ăn mòn mà còn đảm bảo tuổi thọ chất điện phân bao quanh điện cực, ngay cả trong môi trường có nhiều nước ngầm. Thành công trong quá trình ra mắt sản phẩm lần này là một bước tiến quan trọng giúp công ty đa dạng hóa sản phẩm và khẳng định giá trị thương hiệu. Bản thân ông và doanh nghiệp luôn mong muốn đem lại những sản phẩm chất lượng tốt, thay thế hàng ngoại nhập cho khách hàng. Công ty Cát Vạn Lợi còn cung cấp trọn gói các vật tư thi công hệ thống tiếp địa và chống sét như: cọc tiếp địa, kim thu sét cổ điển, thanh đồng và thanh nhôm thoát sét, khuôn hàn, thuốc hàn, phụ kiện tiếp địa - chống sét các loại... Sản phẩm phù hợp với nhiều công trình công nghiệp tại Việt Nam. Cát Vạn Lợi cung cấp trọn gói hệ thống chống sét tiếp địa cổ điển. Sau khi có mặt tại thị trường, hóa chất giảm điện trở CVL đã được các nhà thầu cơ điện sử dụng thi công cho công trình, với sự tin tưởng và hài lòng về chất lượng, giá thành sau quá trình nghiệm thu, sử dụng lâu dài. Đại diện Công ty Cát Vạn Lợi cho biết, một số công trình trọng điểm tại Việt Nam đã chọn đơn vị này làm nhà cung cấp chính thức sản phẩm hóa chất giảm điện trở nối đất GEM khi thi công hệ thống tiếp địa. Đó là nhà máy điện mặt trời Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn (Ninh Thuận), Nhà máy Timberland Manwah (Bình Dương), Khu đô thị cao cấp Vinhomes Gia Lâm (Hà Nội), Khu đô thị Swan City (Đồng Nai), Khu nghỉ dưỡng Premier Village (Phú Quốc)... Với gần 20 năm trong lĩnh vực cung cấp và sản xuất các vật tư cơ điện, Cát Vạn Lợi vừa khánh thành Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện, với diện tích hơn 15.000m2 vào năm 2018, tại Củ Chi TP HCM. Công ty vừa khởi công xây dưng nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí vào đầu năm nay. Bên cạnh đó, thương hiệu CVL đã trở thành một trong số các doanh nghiệp xuất sắc ở các tỉnh phía Nam, do Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (Jetro) bình chọn năm 2014.

(Nguồn: Công ty Cát Vạn Lợi)