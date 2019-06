Khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea có 8 căn hộ khách sạn nằm dưới nước, toàn bộ được bao phủ bằng kính do các chuyên gia đến từ Anh thiết kế.

Hội An Golden Sea là sản phẩm bất động sản cao cấp dát vàng tiếp theo củaCông ty TNHH Hòa Bình sau khách sạn Danang Golden Bay và tòa nhà dát vàng Hanoi Golden Lake. Dự án nằm ngay bãi biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam) - một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á do Trip Advisor bình chọn. An Bàng chỉ cách phố cổ Hội An 5km. Khu nghỉ dưỡng xây dựng trên diện tích đất gần 7ha, với chiều dài 275m mặt biển, bao gồm 5 toà căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển.

Ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc Hoà Bình cho hay, khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea sở hữu 8 căn hộ khách sạn nằm dưới nước, toàn bộ được bao phủ bằng kính. Du khách nghỉ dưỡng, trải nghiệm với không gian bao quanh là đại dương. Những căn hộ đáy biển do chuyên gia đến từ Anh thiết kế kèm theo trang thiết bị được mạ vàng ròng.

Phối cảnh Hội An Golden Sea.

"Điểm nhấn của Hội An Golden Sea là sở hữu các căn hộ khách sạn nằm dưới mặt biển với trang thiết bị vệ sinh mạ vàng. Hiện trên thế giới có khách sạn Conrad ở Maldives có một phòng nghỉ làm toàn bộ bằng kính dưới đáy biển, và giá thuê phòng lên tới 50.000 USD một đêm", ông Nguyễn Hữu Đường nói.

Tại Hội An Golden Sea, chủ đầu tư dự kiến mức giá thuê từ 500 USD một đêm, "Mức này thấp hơn nhiều nếu so sánh với mức 25.000 USD cho khách sạn dát vàng Golden Palace ở Hong Kong hay 2.000 USD ở khách sạn Dubai", ông Đường so sánh.

Khánh hàng đầu tư căn hộ tại Hội An Golden Sea sẽ dưới dạng cho thuê, sau 10 năm chủ đầu tư sẽ bàn giao lại. Tập đoàn Hòa Bình tính toán thu nhập một năm nhà đầu tư phòng khách sạn tại đây là 131.918 USD. Chủ đầu tư cho biết ưu tiên cho những khách hàng là người Việt. muốn sở hữu sản phẩm tại dự án.

"Giá phòng chỉ bằng 10% so với khách sạn cùng phân khúc trên thế giới nên chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách du lịch đến nghỉ dưỡng hoặc thăm quan", vị này khẳng định.

Dự án do Wyndham quản lý và vận hành; dự kiến sẽ hoàn thiện cuối năm 2020.

Dự án dát vàng nhiều phân khu, hạng mục

Tại tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp này còn có 8 lâu đài (diện tích sử dụng 550m2 mỗi lâu đài), gồm một tầng hầm và hai tầng nổi. Ngoài gạch ốp lát được phủ vàng thì toà bộ mái lâu đài sẽ lợp bằng ngói phủ vàng ròng.

Các trang thiết bị nội thất như bồn tắm, chậu rửa mặt, van vòi hoa sen ... cũng dát vàng ròng theo công nghệ tinh xảo. "Chi phí dát vàng mỗi thiết bị có thể lên đến 100.000 USD. Toà lâu đài cũng sẽ được trang bị đầy đủ nội thất, trong đó sử dụng hoàn toàn bát đĩa, dao dĩa và ấm chén mạ vàng ròng 24K", ông Đường giới thiệu.

Khách sạn Hà Nội Golden Lake phủ vàng từ chân đế tới nóc bên hồ Giảng Võ vừa mở bán đầu tháng 6.

Theo vị lãnh đạo, để có những sản phẩm mạ vàng tinh xảo, Tập đoàn Hòa Bình đã mời chuyên gia hàng đầu của Đức và Nga. Doanh nghiệp cũng đầu tư xây dựng nhà máy sau nhiều năm nghiên cứu để phục vụ cho các công trình 6-7 sao.

Công nghệ mạ vàng của Hoà Bình theo ông Đường tiết lộ là hiện đại và hoàn thiện. Nhà máy có thể phủ vàng ròng 24K tinh khiết trên các bề mặt kim loại, gốm sứ và nhựa để mạ bồn tắm, gạch ốp lát nội ngoại thất và chậu bệt vệ sinh cùng các linh kiện khác.

Tập đoàn Hòa Bình sẽ đấu giá quy mô quốc tế một trong 8 lâu đài vào cuối năm nay, mức giá khởi điểm 10 triệu USD. Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt là đơn vị đứng ra tổ chức. Toàn bộ số tiền thu được Hòa Bình sử dụng để gây quỹ từ thiện "Khắc phục hậu quả chiến tranh", do ông Nguyễn Hữu Đường sáng lập, thành phố Hội An đồng quản lý.

Thành Dương