Sự kiện mở bán diễn ra vào ngày 14/12 tại khuôn viên dự án, với nguồn cung lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tại thị trường Bắc Ninh lẫn các tỉnh lân cận.

Ngay khi có thông tin chủ đầu tư Him Lam lên kế hoạch tung bảng hàng giai đoạn 2, sàn giao dịch bất động sản Him Lam Land tại dự án những ngày này trở nên nhộn nhịp, ghi nhận lượng khách ở thực cũng như giới đầu tư tới tìm hiểu thông tin dự án và đăng ký tham dự sự kiện.

Ngay trước thềm sự kiện mở bán, Him Lam Green Park có nhiều thông tin mới, càng tạo nên sức hấp dẫn cho dự án. Đầu tiên là thông tin về việc tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt quy hoạch mới, theo đó, Him Lam Green Park nằm trong khu đại đô thị hiện đại với tổng diện ích lên tới gần 300ha. Điều này cho thấy tầm vóc cùng với ưu thế về vị trí của khu đô thị này.

Him Lam Green Park nằm trong khu đại đô thị hiện đại với tổng diện ích lên tới gần 300ha.

Him Lam Green Park cũng được cấp phép bán cho người nước ngoài. Tới đây, có một tập đoàn lớn của Hàn Quốc rót vốn đầu tư vào khu đô thị, hình thành nên một trong những địa điểm mua sắm - vui chơi - giải trí quy mô lớn tại Bắc Ninh.

Cùng với những thông tin mới về quy hoạch và định hướng phát triển, các chuyên gia địa ốc còn đánh giá cao Him Lam Green Park bởi hội tụ đủ ưu thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

Dự án có vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông cùng nhiều tiện ích nội khu đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư đến đầu tư sinh lời. Him Lam Green Park còn dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực giáo dục. Trong khuôn viên dự án, hệ thống tiện ích giáo dục chú trọng, gồm trường liên cấp từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học cơ sở được đầu tư bài bản, hiện đại, là môi trường phù hợp cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

Hệ thống 40 tiện ích cao cấp và đồng bộ cùng mảng xanh được bố trí xen kẽ trong dự án cũng góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân.

Mảng xanh được bố trí xen kẽ trong nội khu dự án

Không chỉ sở hữu hàng loạt ưu thế về vị trí, hệ thống tiện ích, Him Lam Green Park còn hút khách hàng bởi chính sách bán hàng nhiều ưu đãi. Để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, chủ đầu tư đã liên kết với ngân hàng uy tín để hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu sở hữu Him Lam Green Park.

Theo đó ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng chính sách ưu đãi vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng trong thời gian 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên. Trong đó, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 18 tháng đầu tiên.

Do vậy với ưu đãi khi vay vốn ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương đương với 600 triệu đồng là được nhận nhà. Mặt khác đối với khách hàng tiến hành thanh toán nhanh 70% khi ký hợp đồng mua bán sẽ được chiết khấu trực tiếp vào giá bán lên đến 8%.

Cũng theo thông tin của chủ đầu tư, với những khách hàng đặt mua thành công tại sự kiện mở bán sẽ có cơ hội sở hữu ngay những phần thưởng giá trị như điện thoại iPhone 11 Pro Max, tủ lạnh Samsung Inverter, TV Sony... Đồng thời khách hàng còn được tham dự chương trình khuyến mại "Mua nhà đẹp - Trúng xe sang" dành cho tất cả khách hàng sở hữu Him Lam Green Park giai đoạn hai với giá trị giải thưởng lên đến gần 2 tỷ đồng như xe Mercedes C200, xe SH 150i, iPhone 11 Pro Max, phiếu mua hàng....

Với mục tiêu theo đuổi chiến lược xây dựng dòng sản phẩm chất lượng, hình thành một phong cách sống hoàn toàn mới - phong cách sống thân thiện, bền vững, kết nối cộng đồng và gần gũi với thiên nhiên, đại diện Him Lam cho biết doanh nghiệp đang từng bước kiến tạo một thành phố thu nhỏ cho cộng đồng cư dân Bắc Ninh - Him Lam Green Park. Thành công của chương trình mở bán giai đoạn một cùng sự háo hức của đông đảo khách hàng trước thềm sự kiện mở bán giai đoạn hai là minh chứng cho thấy tầm nhìn xa trông rộng và chiến lược thị trường của chủ đầu tư Him Lam và nhà phát triển dự án Him Lam Land.

