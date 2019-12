Heineken phát động chương trình điểm bán kiểu mẫu, tặng phiếu giảm giá đặt xe công nghệ, kêu gọi người tiêu dùng đảm bảo an toàn sau khi uống rượu bia.

Tiếp nối thành công của chương trình tổ chức năm 2017 và 2018, Heineken Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thực hiện các giải pháp nhằm kêu gọi người tiêu dùng "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Trong đó, việc sử dụng các cách tiếp cận sáng tạo trên mạng xã hội góp phần mang đến cái nhìn mới mẻ, độc đáo hơn cho các hoạt động năm nay của Heineken.

Chương trình thể hiện cam kết lâu dài của Heineken - thương hiệu bia hàng đầu được nhiều khách hàng ưa chuộng - trong việc khuyến khích người tiêu dùng Việt thưởng thức rượu bia một cách có trách nhiệm. Năm nay, doanh nghiệp thực hiện chương trình với một cách tiếp cận mới, sử dụng mạng xã hội để triển khai các hoạt động mang tính tương tác và truyền cảm hứng tới người tiêu dùng trẻ, bên cạnh các hoạt động phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và giải pháp thực tiễn tại các điểm bán kiểu mẫu.

Một điểm bán kiểu mẫu của Heineken với bảng biểu kêu gọi thực khách không lái xe sau khi uống rượu bia.

Tình trạng lái xe sau khi đã uống rượu bia khá phổ biến ở Việt Nam. Nhiều người cho biết, trong các cuộc vui với bạn bè, họ thường bị ép uống nhiều hơn so với tửu lượng. Một nghiên cứu toàn cầu do Heineken thực hiện cũng cho thấy 86% tài xế ở Việt Nam từng lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Hiểu rõ điều này, chương trình "Đã uống rượu bia - Không lái xe" năm 2019 tập trung vào việc biến áp lực trên bàn nhậu thành sự hỗ trợ để mọi người về nhà an toàn sau mỗi cuộc vui.

Khởi động cho chiến dịch là video "Giải pháp vì anh em" dựa trên tâm lý và hành vi của người tiêu dùng Việt với sự góp mặt của diễn viên Liên Bỉnh Phát. Video truyền tải thông điệp kêu gọi người tiêu dùng hỗ trợ, nhắc nhở bạn bè đã uống rượu bia - không lái xe.

Bên cạnh đó, Heineken vận động nhiều quán ăn, quán bar tại Hà Nội và TP HCM triển khai quán an toàn kiểu mẫu. Nhãn hàng hỗ trợ đào tạo và truyền tải thông điệp đảm bảo an toàn tới nhân viên quán và khách hàng. Chương trình thiết kế nhiều bảng biểu sắp đặt ở nơi dễ thấy trong quán để kêu gọi thực khách uống có trách nhiệm.

Liên Bỉnh Phát, một đại sứ của chương trình "Đã uống rượu bia - Không lái xe" cạnh những mẩu giấy nhắc nhở nhau uống có trách nhiệm.

Chương trình "Đã uống rượu bia - Không lái xe" năm 2019 hứa hẹn mang đến những kết quả đột phá. Chỉ sau ba ngày đăng tải, video "Giải pháp vì anh em" đã thu hút hơn một triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ tích cực trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng xã hội Facebook đổi hình đại diện và nhắc nhở bạn bè, người thân cùng cam kết uống có trách nhiệm.

Nhãn hàng còn kết hợp với các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Đăng Khôi và Hồng Đăng để chia sẻ thông điệp rộng rãi hơn đến người tiêu dùng. Để hỗ trợ khách hàng, Heineken hợp tác cùng Grab - đơn vị vận chuyển chính thức của chương trình, cung cấp miễn phí các mã đặt xe trị giá lên đến 100.000 đồng giúp người tiêu dùng về nhà an toàn sau cuộc vui. Khách hàng đi xe đến các điểm bán kiểu mẫu cũng được hỗ trợ giữ xe qua đêm miễn phí.

Chương trình nhận sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng.

Ông Alexander Koch - Giám đốc thương mại Heineken Việt Nam cho biết doanh nghiệp cam kết hỗ trợ người tiêu dùng trong việc uống có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu thay đổi hành vi lái xe sau khi uống rượu bia tại Việt Nam thông qua việc xây dựng chiến lược lâu dài và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và đối tác hữu quan.

"Chúng tôi tin rằng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc sống chỉ được cảm nhận khi uống có chừng mực", ông Alexander Koch nói.

Trong năm 2020, Heineken sẽ đồng hành cùng chặng đua F1 Việt Nam Grand Prix, tạo nền tảng giúp chiến dịch "Đã uống rượu bia - Không lái xe" tăng sức lan tỏa.

Sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng là bước khởi đầu tốt để thời gian tới chương trình tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ và truyền cảm hứng tới cộng đồng cùng cam kết hỗ trợ nhau uống có trách nhiệm.

Minh Anh