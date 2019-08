Chủ đầu tư vừa khai trương trường mầm non rộng 2.400 m2 ngay trong nội khu dự án.

Nằm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, khu đô thị Long Thành (dự án khu dân cư du lịch và dịch vụ Cửa Cờn) quy mô 33ha do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Thành làm chủ đầu tư.

Dự án sở hữu địa thế 3 mặt giáp sông, giữa hai đô thị lớn Thanh Hóa và thành phố Vinh (Nghệ An), tiếp giáp khu kinh tế Nghi Sơn, Phủ Quỳ và huyện Quỳnh Lưu. Long Thành kết nối với các khu vực khác qua hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không và đường sắt như quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 48D nối miền Tây Nghệ An, quốc lộ 36 nối thị xã Thái Hòa và khu công nghiệp Đông Hồi. Theo quy hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, tuyến đường ven biển rộng 60m sẽ chạy qua khu đô thị Long Thành.

Một góc dân cư trong khu đô thị Long Thành chụp từ trên cao.

Khởi công xây dựng từ năm 2016, lúc này chủ đầu tư đã vận hành trung tâm, thể thao vui chơi giải trí hiện đại với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm 2 sân bóng cỏ nhân tạo, 2 sân tennis, 2 bể bơi, nhà thi đấu đa năng, khu vui chơi trẻ em, nhà tập thể dục dụng cụ, khu dịch vụ cà phê, karaoke.

Thống kê của chủ đầu tư cho biết, trung bình mỗi năm các tiện ích này phục vụ khoảng khoảng 40.000-45.000 lượt cư dân dự án và toàn thị xã Hoàng Mai. Khu vực bể bơi liên tục mở các lớp rèn luyện kỹ năng bơi lội và chống đuối nước cho trẻ em.

Dự án vừa khai trương trường mầm non Long Thành trên khu đất rộng 2.400m2. Trường gồm 20 phòng (15 phòng học và 5 phòng chức năng) tổng đầu tư 22,6 tỷ đồng, có thể phục vụ từ 400-500 trẻ bán trú theo 2 nhóm, 12 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi và từ 3-4 tuổi. Mỗi phòng học rộng hơn 100m2, trang bị điều hòa, ti vi, góc học tập, góc vui chơi...

"Việc khánh thành, đưa vào sử dụng trường mầm non Long Thành đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ em phường Quỳnh Dị nói riêng và cả thị xã Hoàng Mai nói chung", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Sau giai đoạn một, nhiều cư dân đã chuyển về sinh sống, sắp tới chủ đầu tư sẽ mở bán giai đoạn 2 với quỹ sản phẩm hơn 300 nền được giới thiệu là đẹp nhất dự án, có diện tích 144-170-180m2. Giá bán dự kiến khoảng 8-10 triệu mỗi m2.

"Quy hoạch chung, thị xã Hoàng Mai sẽ trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Bên cạnh đó, tuyến đường ven biển rộng 60m hoàn thành sẽ đưa khu đô thị trở thành điểm an cư đáng sống của người dân tại Nghệ An", đại diện chủ đầu tư kỳ vọng.

Sân tenis, bóng đá và bể bơi bên trong dự án.

Thị xã Hoàng Mai là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh ở Nghệ An. Theo số liệu của UBND tỉnh, đến hết quý I năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn thị xã ước đạt 3.843 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,82% trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 24,73% và dịch vụ tăng 15,64%.

Hoàng Mai có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất Nghệ An với hơn 1.000 tàu công suất lớn trong đó có khoảng 80 tàu đánh bắt tại vùng biển Trường Sa.

Thành Dương