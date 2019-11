HDBank ký thỏa thuận ghi nhớ với Tổ chức Tài chính Welcome (WFG) Hàn Quốc nhằm hợp tác kinh doanh và phát triển dịch vụ, hôm 26/11.

Thỏa thuận giữa HDBank và WFG thể hiện kỳ vọng hợp tác chiến lược dài hạn giữa ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam và một trong những tổ chức tài chính bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc.

Lễ ký kết thỏa thuận thể hiện kỳ vọng hợp tác chiến lược dài hạn giữa hai đối tác ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và tổ chức tài chính bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc.

Theo đó, HDBank và WFG cam kết hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển kinh doanh và đa dạng dịch vụ sản phẩm. Thỏa thuận là tiền đề để HDBank và WFG hình thành Korea Desk - dịch vụ "Bàn Hàn" theo mô hình phục vụ chuyên biệt chuẩn mực quốc tế cho các khách hàng doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc.

Trước đó, HDBank đã triển khai thành công cùng đại diện của 8 ngân hàng Nhật Bản và một tổ chức tài chính thuộc Chính phủ Nhật Bản triển khai dịch vụ "Bàn Nhật" - Japan Desk dành cho khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại diện HDBank và WFG tại lễ ký thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác giữa HDBank và WFG là cột mốc mới trong định hướng tập trung phát triển khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tăng cường kết nối và khơi thông dòng vốn đầu tư hợp tác, giao thương quốc tế giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư số một ở Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư lên tới 65 tỷ USD. Chiều ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc, với giá trị thương mại năm 2018 lên đến 63 tỷ USD.

Welcome Financial Group (WFG) là tổ chức tài chính hàng đầu trên thị trường bán lẻ Hàn Quốc cũng như thị trường bán lẻ châu Á. Tập đoàn thành lập năm 2002 gồm 7 công ty thành viên: Welcome Savings Bank, Welcome Creditline Corporation, Anyone Capital, Youone Capital, Welrix Capital, Welcome Credit Holdings và Welcome Finance Inc. Hiện tập đoàn mở rộng kinh doanh ở lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, dịch vụ công nghệ thông tin cũng như tham gia kinh doanh tài chính bán lẻ toàn cầu vào năm 2015.

