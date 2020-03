Chương trình "Hành trình Winner" của Honda Việt Nam từ 15/2 đến 7/3 để lại nhiều cảm xúc cho người tham dự, góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Hành trình chia sẻ niềm vui

"Hành trình Winner" do nhãn hàng Honda Winner phối hợp công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất và trường học tổ chức. Chương trình mang tôn chỉ "Luôn vì bạn", hướng tới cộng đồng và lan tỏa tinh thần "hạnh phúc là yêu thương và sẻ chia". Trong dịch Covid-19, chương trình triển khai nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh, hướng đến lối sống lạc quan.

Nhìn lại ba tuần qua, hành trình "Cùng Honda đẩy lùi corona" và "Thắp lửa đam mê" cho thấy Honda Winner chú trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội. Mục tiêu giúp anh chị em công nhân, các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với nguồn tin tức chính thống về cách phòng ngừa dịch Covid-19.

Chỉ trong vòng 21 ngày, hơn 160.000 chiếc khẩu trang đã được trao tặng cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội và gần 4.200 em học sinh tại 12 tỉnh thành.

Thành viên CLB Winner trao quà là khẩu trang cho người lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thành viên CLB Winner chia sẻ, dù gặp bất lợi về thời tiết trên chặng hành trình tới Đà Nẵng, các thành viên vẫn không giấu được niềm vui sau một ngày dài làm việc hăng say khi tham gia chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng. Tại một số địa điểm khác, bất chấp cái nắng 40 độ C và mồ hôi ướt đẫm, các tình nguyện viên vẫn tham gia hoạt động nhiệt tình, hăng say.

Hay khi cầm lái đến các trường tiểu học ở Bến Tre, Trà Vinh, các thành viên cũng đã gặp những đoạn đường nhiều ổ gà, ổ voi. Nhưng với lốp kích thước lớn, dòng xe tay côn Honda Winner 150 đã phát huy ưu điểm bám đường, giúp người lái trải nghiệm khả năng tăng tốc cũng như vận hành ở tốc độ cao, vượt qua thử thách trên mọi cung đường.

Cầu nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng

Đại diện Honda Winner chia sẻ, với mong muốn góp thêm niềm vui, làm nhiều điều ý nghĩa, hành trình là cầu nối giữa cộng đồng các bạn trẻ mê xê dịch với xã hội bằng việc trao đi những món quà có giá trị tinh thần, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của các thành viên CLB Winner đến cộng đồng. Thông qua hành trình "Cùng Honda đẩy lùi corona" và "Thắp lửa đam mê", các thành viên của câu lạc bộ này chia sẻ năng lượng tích cực, biểu tượng cho những người trẻ năng động và xông xáo.

Các thành viên của Honda Winner cố định bảng hướng dẫn kỹ năng vệ sinh cá nhân tại trường học.

Sân chơi ý nghĩa cho "phượt thủ"

Hiện cộng đồng yêu xe Honda Winner 150 có hàng nghìn thành viên. Các hội nhóm đam mê dòng xe này đã thành lập ở hầu hết tỉnh thành trên toàn quốc, quy tụ nhiều bạn trẻ mê phượt, yêu khám phá, cùng tham gia các hoạt động xã hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng với nhiều hoạt động sôi nổi.

Các hoạt động này góp phần tạo sân chơi bổ ích, vừa là nơi để các bạn trẻ giao lưu, trải nghiệm, vừa thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề xã hội, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Thành viên của Honda Winner chuẩn bị thùng khẩu trang để trao cho ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Chương trình dự kiến tiếp tục diễn ra từ nay đến 31/3 với các chặng hành trình tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP HCM. Riêng hành trình "Thắp lửa đam mê" vẫn diễn ra song song tại 29 tỉnh thành đến ngày 29/3.

"Hành Trình Winner" là chương trình do công ty Honda Việt Nam phối hợp thực hiện cùng cộng đồng Honda Winner trên toàn quốc, kể từ năm 2018. Cho tới nay, chương trình này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Trong đó chuỗi hoạt động "Cùng Honda đẩy lùi corona" là hành trình mới. Trước đó, Honda đã có nhiều dự án để lại ấn tượng tốt đẹp như "Thắp lửa đam mê" diễn ra đều đặn từ năm 2018 đến nay. Đi cùng với sự phát triển của các dòng xe máy, trên tinh thần "Honda - Luôn vì bạn", Honda Việt Nam chia sẻ, luôn chú trọng đến các hoạt động trách nhiệm xã hội, vấn đề an sinh và môi trường.

"Chúng tôi xem đây là một trong những vấn đề trọng điểm trong công việc gìn giữ và kiến tạo nên môi trường sống khỏe, sống xanh cho cộng đồng, đồng thời tạo giá trị tích cực, lan toả niềm vui đến học sinh - sinh viên, công nhân viên chức và toàn xã hội", đại diện Honda Việt Nam nói.

Minh Anh