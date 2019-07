Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội huỷ sổ hồng của các căn hộ bị chủ đầu tư chuyển đổi công năng, nâng tầng sai quy định.

Cư dân dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh mòn mỏi chờ sổ hồng

Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội vừa quyết định thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) tại loạt dự án Chung cư và thương mại CT6A, CT6B Bemes (Kiến Hưng Hà Đông), Khu nhà ở Xa La (Phúc La, Hà Đông), toà nhà CT5 (Tân Triều, Thanh Trì). Trong đó, Khu nhà ở Xa La có nhiều căn bị thu hồi sổ hồng nhất (301 căn hộ).

Đây đều là những dự án do Công ty Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên và Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Hai doanh nghiệp này đều liên quan đến ông Lê Thanh Thản - người vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội mới khởi tố về tội Lừa dối khách hàng theo điều 198 Bộ luật hình sự 2015. Ông Thản cũng là lãnh đạo cao nhất tại Tập đoàn Mường Thanh.

Khu nhà ở CT6, thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông - một trong những dự án có căn hộ bị thu hồi sổ hồng. Ảnh: Phạm Dự

Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết lý do thu hồi và huỷ sổ là có sai sót, không đúng quy định trong quá trình thẩm định hồ sơ và cấp. Cụ thể, các căn hộ tại 3 dự án bị thu hồi vì chủ đầu tư nâng tầng, chuyển đổi công năng.

Trong quyết định thu hồi, Sở Tài nguyên & Môi trường yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư xử lý, khắc phục vi phạm, đồng thời liên hệ với cơ quan quản lý xây dựng xin ý kiến chấp thuận đối với tầng vượt so với quy hoạch hoặc các tầng tự ý chuyển đổi công năng thành căn hộ.

Trước đó, ông Lê Thanh Thản bị Công an Hà Nội cáo buộc liên quan sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes ở khu đô thị Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội). Dự án này nằm cạnh đường 70, gồm 3 tòa CT6A, CT6B và CT6C, số toà đã tăng một tòa so với quy hoạch được duyệt. Theo thiết kế được quy hoạch, dự án CT6 Bemes có 936 căn hộ cao tầng và 34 biệt thự liền kề. Tuy nhiên, công ty do ông Thản làm đại diện pháp luật đã xây tổng cộng 1.590 căn hộ và 38 nhà liền kề. Tòa CT6C xây trái phép hiện có gần 450 căn hộ và tất cả đều có người ở, song chưa được cấp sổ hồng.

Khi đưa quyết định khởi tố, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân Hà Nội cho biết, sau bước khởi tố, cơ quan điều tra đang xem xét điều tra nhiều dự án khác của Mường Thanh trên địa bàn.

Nguyễn Hà