Thương hiệu quản lý khoảng 4.200 khách sạn tại hơn 100 quốc gia đặt chân đến Hòn Gai trong dự án BestWestern Premier Sapphire Ha Long của Dojiland.

BW International Inc thành lập năm 1946, là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn có quy mô lớn nhất thế giới. Hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, hãng có ba phân khúc gồm: dịch vụ 3 sao Best Western, dịch vụ 4 sao Best Western Plus và dịch vụ đẳng cấp 5 sao Best Western Premier.

Best Western Premier là thương hiệu cao cấp nhất trong các phân khúc dịch vụ của BW International Inc.

Tại Việt Nam, tên tuổi của nhà quản lý khách sạn này gắn liền với hàng loạt dự án như: Best Western Hòn Tằm Resort & Residence (Nha Trang), Best Western Dalat Plaza Hotel (Đà Lạt), Best Western Premier Oceanami Hotel & Resort ở (Vũng Tàu), Best Western Premier Sonasea (Phú Quốc)... và mới đây nhất là dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Sở hữu tiềm năng du lịch độc đáo, Hòn Gai đang dần khẳng định vị thế khi là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Hạ Long. Thời gian gần đây với sự xuất hiện của nhiều tập đoàn quản lý, vận hành khách sạn thế giới góp phần nâng cao chất lượng ngành du lịch Hòn Gai, Quảng Ninh.

Phối cảnh công viên nội khu tại dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long.

"BW International Inc có kinh nghiệm quản lý khách sạn mang đẳng cấp quốc tế còn Dojiland tự tin với khả năng kiến tạo những sản phẩm lưu trú mang dấu ấn thời đại", đại diện chủ đầu tư nói. "Thương hiệu nhánh cao cấp nhất Best Western Premier với tiêu chuẩn quản lý, vận hành quốc tế được Dojiland lựa chọn để khai thác giá trị của công trình, tôn vinh giá trị di sản và đảm bảo sự chắc chắn trong vận hành. Đây là bảo chứng an tâm dành cho các nhà đầu tư".

Dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long được các chuyên gia đánh giá là "viên ngọc biển vô giá" nằm bên Vịnh di sản. Sở hữu vị trí chiến lược và tầm view khoáng đạt, từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ôm trọn cả Vịnh kỳ quan.

Theo các đơn vị phân phối dự án, đến nay số lượng căn hộ nghỉ dưỡng Best Western Premier Sapphire Ha Long hiện còn lại không nhiều. Sau mỗi đợt mở bán, nhờ sức nóng của dự án, hơn 90% căn hộ trong giỏ hàng được bán hết.

Hiện tại, dự án cận kề giai đoạn bàn giao, dự kiến quý IV/2020. Đến tháng 10/2019, dự án xây đến tầng 28 trên tổng số 31 tầng (hai tầng hầm). Đồng thời, dự án có chính sách bán hàng cho các nhà đầu tư với chính sách vay 70% và hỗ trợ lãi suất 0% đến năm 2021. Chính sách lợi nhuận chia sẻ của chủ đầu tư là 90/10.

Các nhà đầu tư khi mua căn hộ nghỉ dưỡng tại dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ có cơ hội nhận được quà tặng gồm: giải nhất một xe Mazda CX8; giải nhì mỗi giải một xe Vinfast Fadil và giải ba mỗi giải một xe máy SH 150.

