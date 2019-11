Các hãng hàng không vừa thông báo tăng thêm hàng trăm nghìn chỗ ngồi dịp Tết Canh Tý.

Vietnam Airlines cho biết, dự kiến tiếp tục bổ sung190.000 chỗ, tương đương gần 1.000 chuyến bay trên các đường bay nội địa giai đoạn cao điểm 9/1 – 8/2 năm sau (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng). Jetstar Pacific tăng thêm gần 40.000 chỗ, tương đương 220 chuyến.

Như vậy, đợt mở bán vé từ tháng 9 và đợt tăng tải này nâng tổng số chỗ toàn mạng nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO) lên gần 2,23 triệu chỗ, tương đương gần 12.000 chuyến bay dịp Tết 2020. Doanh nghiệp tập trung bổ sung tải trên các tuyến có nhu cầu lớn từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng...

Bamboo Airways cũng cho biết, sẽ cung ứng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng nội địa dịp Tết Canh Tý, tăng gấp nhiều lần gian đoạn Tết 2019 – thời điểm hãng bay này vừa thành lập.

Năm nay, phần lớn hãng bay đều mở bán vé Tết từ tháng 9. Nhìn chung, giá gốc các chặng không thay đổi so với năm ngoái nhưng tổng giá vé lại cao hơn do thuế và phí tăng. Theo khảo sát cuối tháng 9, tổng giá vé hạng phổ thông cho các chặng Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội dao động 7-9 triệu đồng cho một vé khứ hồi. Còn vé khứ hồi đi các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Bắc khác đang quanh mức 6-8 triệu đồng, tăng so với mọi năm.

Để tránh tình trạng bị nâng giá, vé giả..., một số hãng hàng không khuyến cáo khách nên mua vé tại website, đại lý, phòng vé chức thức của hãng, yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định. Đồng thời, hành khách cũng chú ý mang hành lý đúng số trọng lượng, số kiện, kích thước để không phải đóng thêm phí và đảm bảo an toàn bay...

Anh Tú