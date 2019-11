Chương trình "Black Friday Midnight Sale" của trung tâm mua sắm Robins sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến 1/12 với hoạt động giảm giá sâu.

Sự kiện Black Friday sẽ diễn ra đồng loạt Robins Crescent Mall (TP HCM) và Vincom Royal City (Hà Nội). Đại diện Robins chia sẻ, đây là cơ hội duy nhất trong năm để khách hàng có thể mua sắm những mặt hàng từ đồ gia dụng, thời trang, đồ trẻ em, mỹ phẩm... với giá ưu đãi nhất.

Nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn sẽ diễn ra tại chương trình Black Friday Midnight Sale của Robins.

Chương trình giảm giá trên 50% sẽ áp dụng cho hàng loạt sản phẩm đến từ các thương hiệu trang sức, mỹ phẩm, thời trang nam, nữ, trẻ em và đồ dùng gia đình như Shiseido, Lancome, M.A.C, Estee Lauder, Su:M37, Belif, Clinique, Giordano, Bò Sữa, Routine, L'occitane, Inglot, Black Pearl, The Body Shop, Yves Rocher, Flormar, Catkin, Hello Beauty, Triumph, Sabina, Corele-V, Ibasic, Lemino, Lug.vn, Leazo, Arrow, Akemi, My Kingdom, Kico, Baby Point, Kengin... Bạn dễ dàng tìm cho mình và gia đình những món đồ ưng ý nhất chỉ trong một điểm đến.

Trung tâm thương mại còn dành tặng voucher mua sắm trị giá 50.000 đồng và 100.000 đồng cho những lần mua sắm tiếp theo của khách hàng.

Hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm cũng sẽ có những ưu đãi lớn dành cho khách hàng.

Với chương trình bốc thăm trúng thưởng 100% trúng quà và bốc thăm vào khung giờ vàng mang đến nhiều cơ hội nhận quà tặng giá trị cho các tín đồ thời trang: iPhone 11 Pro, Airpods 2, loa Bluetooth JBL... và các quà tặng từ các nhãn hàng như PNJ, Menard, Bvlgari, Calvin Klein, Michael Kors, Olv, Cath Kidston, Lamer, Vera, Aquamarine, SuperSports, House Of Luggage, Jean Jerry, Papa Bebe, Ohui & Whoo, Royal Crown, Mulberry, Novelty, Snake Jean, Tihon.... với tổng giá trị lên đến 700 triệu đồng.

Robins là trung tâm thương mại quy tụ 200 nhãn hàng nổi tiếng, đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình. Chương trình Black Friday Midnight Sale của Robins là cơ hội để sắm sửa những món đồ giảm giá từ quần áo cho bé, đồ cho mẹ, trang sức, dưỡng da, đồ du lịch... ở chỉ một điểm đến.

Chương trình Black Friday sẽ diễn ra từ 9 giờ 30 đến 12 giờ đêm.

Sự kiện Black Friday Midnight Sale 2019 diễn ra từ 9 giờ 30 đến 24 giờ này 29/11 và 30/11 tại Robins Crescent Mall, TP HCM. Tại Hà Nội, sự kiện sẽ diễn ra vào khung giờ tương tự, trong 3 ngày 29, 30/11 và 1/12 tại Vincom Royal City.

