Hạn hán và các lệnh trừng phạt quốc tế khiến GDP Triều Tiên giảm năm thứ hai liên tiếp, theo tính toán của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc.

Kinh tế Triều Tiên có thể bùng nổ nếu được nới lỏng cấm vận / Kinh tế Triều Tiên biến đổi dưới thời Kim Jong-un

Triều Tiên đến nay vẫn không công bố bất kỳ số liệu nào về nền kinh tế này. Từ năm 1991, BOK bắt đầu đưa ra các ước tính về kinh tế Triều Tiên, dựa trên thông tin từ các tổ chức liên quan, như cơ quan thương mại, Bộ Thống nhất và cơ quan tình báo.

Mới đây, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ước tính, GDP Triều Tiên giảm 4,1% năm ngoái - tệ nhất từ năm 1997. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Triều Tiên tăng trưởng âm. Năm 2017, số liệu này giảm 3,5%.

Kim ngạch thương mại quốc tế của Triều Tiên năm ngoái giảm 48,4%, do các lệnh trừng phạt được siết chặt cuối năm 2016 và 2017. Xuất khẩu giảm tới gần 90%.

Công nhân trong một nhà máy tơ lụa ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: Reuters

BOK tính toán sản lượng khai khoáng giảm 17,8%, do các lệnh trừng phạt về xuất khẩu than đá và khoáng sản khác. Trong khi đó, sản lượng nông - lâm - ngư nghiệp mất 1,8% do hạn hán.

Dân số Triều Tiên ước tính khoảng 25,13 triệu người. Thu nhập bình quân đầu người được cho là khoảng 1.298 USD một năm.

Những số liệu trên từ BOK trong các năm gần đây cho thấy kinh tế Triều Tiên đang phải chịu sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt quốc tế quanh chương trình hạt nhân của nước này. Triều Tiên hôm qua phóng 2 tên lửa tầm ngắn, chỉ vài tuần sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

Hà Thu (theo Reuters/Bloomberg)