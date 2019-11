Hai đơn vị chịu trách nhiệm phân phối, nhượng quyền cho Seven Am bị quản lý thị trường phạt 170 triệu đồng nhưng không vì vi phạm "bóc tem Trung Quốc".

Hôm nay (30/11), Tổng cục Quản lý thị trường công bố kết quả xác minh sau thông tin chuỗi cửa hàng thời trang Seven Am nhập thêm hàng hóa Trung Quốc nhưng thay nhãn mác thành "made in Vietnam" trên một số sản phẩm như khăn, quần áo, đồ lót.

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, toàn bộ hàng hóa mang nhãn hiệu Seven AM do Công ty cổ phần MHA chịu trách nhiệm và phân phối. Sản phẩm váy, quần áo được sản xuất tại Công ty TNHH thời trang quốc tế Bảo Anh, địa chỉ tại tầng 4 - tầng 5 tòa nhà 135 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.

Năm 2017 và 2018, công ty nhập khẩu trực tiếp một số mặt hàng là ba lô, túi, ví, giày, dép, dây lưng từ Trung Quốc của Công ty TNHH Guangxi PingXiang Zhenguan Import & Export Trading nhưng đã bán hết. Hiện công ty không kinh doanh các mặt hàng trên.

Tổng cục Quản lý thị trường nói chưa phát hiện dấu hiệu mua hàng dệt may của nước ngoài về để gắn nhãn hiệu và ghi nhãn như phản ánh trước đó. Đơn vị này cho biết, đang tiếp tục giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của Công ty cổ phần MHA, Công ty TNHH thời trang quốc tế Bảo Anh và các đơn vị có liên quan để làm rõ.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Tổng cục Quản lý thị trường phát hiện các vi phạm của Công ty cổ phần MHA và Công ty TNHH thời trang quốc tế Thư Kỳ.

Công ty cổ phần MHA - đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối toàn bộ hàng hoá của thương hiệu Seven Am được xác định có 4 vi phạm. Đó là: sản xuất, kinh doanh hàng hóa (váy, quần áo, túi, ví) với nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc về năm xuất xứ; hàng hóa có nhãn bị sửa chữa làm sai lệch thông tin; không công bố hợp quy sản phẩm thuộc diện phải công bố; sản xuất hàng hoá có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. Do đó, công ty cổ phần MHA bị xử phạt hành chính 110 triệu đồng.

Tương tự, Công ty TNHH thời trang quốc tế Thư Kỳ, đơn vị được Công ty cổ phần MHA nhượng quyền sản phẩm mang thương hiệu Seven Am, cũng có ba vi phạm tương tự MHA (ngoại trừ vi phạm sản xuất hàng có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố). Doanh nghiệp này bị phạt hành chính 60 triệu đồng.

Một cửa hàng Seven Am tại Lạc Long Quân, Hà Nội. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, sau khi kiểm tra 5 cửa hàng của Seven Am hôm 11/11, Quản lý thị trường Hà Nội đã tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm của thương hiệu này và gửi 3 mẫu hàng đi giám định. Sau đó, toàn bộ các cửa hàng Seven Am tại Hà Nội đồng loạt dừng hoạt động.

Thương hiệu thời trang Seven Am ra mắt vào năm 2009 và hiện có 24 cửa hàng tại 18 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

Anh Tú