Chi nhánh mới giúp khách hàng trên địa bàn thành phố và các tỉnh miền Bắc tiếp cận dịch vụ, tiện ích trên nền tảng của trang mạng xã hội du lịch tốt hơn.

Ngày 2/6, nhằm đánh dấu mốc hơn 4 năm hoạt động và chuẩn bị ra mắt chính thức, Công ty Cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo khai trương chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội. Cơ sở mới toạ lạc tại tầng 3 toà nhà HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, quận Thanh Xuân. Đây cũng là chi nhánh thứ 3 của công ty trên toàn quốc sau TP HCM và Thừa Thiên Huế.

Khai trương cơ sở mới tại Hà Nội, Hahalolo hướng tới mục tiêu đẩy mạnh sự phát triển của công ty, mở rộng mạng lưới trên phạm vi cả nước, và toàn cầu trong tương lai. Chi nhánh mới đi vào hoạt động sẽ giúp khách hàng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận dễ dàng tiếp cận, sử dụng, khai thác các dịch vụ, tiện ích được tích hợp trên nền tảng của Hahalolo.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Văn Quý – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo, các cổ đông đối tác và tập thể lãnh đạo, nhân viên các phòng ban chức năng trong hệ thống Hahalolo.

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó tổng giám đốc công ty phát biểu tại lễ khai trương

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Quý chia sẻ, lấy triết lý kinh doanh "All in One – Tất cả trong một" làm giá trị cốt lõi, công ty chọn du lịch là mũi nhọn để phát triển chiếc lược lâu dài, tầm nhìn trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Hahalolo đặt ra sứ mệnh kết nối cộng đồng đam mê du lịch trong nước cũng như trên khắp thế giới.

Theo ông, việc xây dựng hệ sinh thái khép kín trên nền tảng mạng xã hội sẽ đưa Hahalolo trở thành người bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi, đáp ứng tối đa nhu cầu chia sẻ, trải nghiệm du lịch của người dùng trên khắp mọi miền.

Phó tổng giám đốc của Hahalolo cũng cho rằng với tiềm năng và sự phát triển du lịch của Hà Nội, và các tỉnh vùng ven như Ninh Bình, Lào Cai...sẽ mở ra sự phát triển mới cho công ty. Đại diện Hahalolo kỳ vọng, chi nhánh mới sẽ giúp công ty tiếp cận, chăm sóc được các nhóm khách hàng, người dùng tốt hơn. Mặt khác, công ty start-up này sẽ nắm bắt văn hoá, sở thích và đặc trưng du lịch của các vùng miền phía Bắc chi tiết hơn.

Ông Nguyễn Văn Quý cho biết thêm, hiện tại Hahalolo đã có thông tin của hàng chục nghìn khách sạn tại Việt Nam, và 10 nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, gần 10 nước châu Âu có nền du lịch phát triển. Với hệ thống cơ sở dữ liệu được đầu tư lớn, đơn vị tiếp tục xây dựng các kế hoạch dài hạn và vững chắc để tạo niềm tin với các nhà đầu tư và tín nhiệm từ khách hàng.

Dựa theo đề xuất của chính phủ phát triển mạng xã hội Việt Nam với mục tiêu tới 2022 chiếm 60-70% thị phần, Hahalolo không ngừng hoàn thiện hệ thống, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới nhằm cung cấp đầy đủ các tính năng cho người dùng.

Ông Quý cùng các nhóm lãnh đạo cắt băng khánh thành chi nhánh mới.

Thành lập cuối năm 2015, Hahalolo cung cấp các dịch vụ du lịch trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội đầu tiên tại Việt Nam. Đơn vị mở ra một không gian mạng xã hội rộng lớn, tại đây mọi người có thể dễ dàng kết bạn, giao lưu và trò chuyện trực tuyến, dù bạn ở bất cứ đâu. Hahalolo còn giúp kết nối cộng đồng những người đam mê du lịch và trải nghiệm, mở ra một không gian rộng lớn để họ có thể chia sẻ, kết nối và tìm hiểu thông tin du lịch.

Hahalolo cho phép người dùng thể hiện cảm xúc của mình qua những tính năng như "đăng bài/Haha/bình luận/chia sẻ", đây là các cách tương tác cơ bản và chủ yếu trên Hahalolo. Tương tác thường xuyên trên Hahalolo ngoài việc giúp bạn có thêm nhiều bạn bè, biết được nhiều thông tin bổ ích thì nó còn là một kênh giải trí thú vị, giúp bạn sẻ chia cảm xúc, kết nối những tâm hồn đồng điệu cùng chung đam mê và lý tưởng sống.

Việc của người dùng là đặt câu hỏi: Làm gì? Đi đâu? Đi bằng gì? Ăn gì? Mua gì? Những câu hỏi này sẽ có lời đáp khi truy cập vào website: hahalolo.com hoặc App Hahalolo. Công ty đang chạy trên giao diện thực tế 5 menu chính gồm: Newsfeed, Experience, Tour, Hotel và Shopping.

Hồng Dung