Tỉnh Thừa Thiên - Huế lập đề án mở rộng thành phố Huế, nâng cấp sân bay Phú Bài, xây mới các tuyến đường tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Theo quy hoạch mới, thành phố Huế sẽ mở rộng phạm vi từ 70,76km2 lên 348,54km2. Quy mô gồm thành phố hiện hữu và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà, một phần huyện Phú Vang, định hướng trở thành đô thị di sản trực thuộc Trung ương, thân thiện với môi trường và là trung tâm đa ngành của cả nước.

Về hàng không, thành phố công bố dự án mở rộng sân bay Phú Bài tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư đã cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công. Khi vận hành, sân bay sẽ đón 5 triệu khách một năm. Sân bay gồm 2 hợp phần chính là: mở rộng sân đỗ máy bay đáp ứng 8 vị trí đỗ máy bay; xây dựng nhà ga khách T2 có qui mô diện tích sàn nhà ga hơn 16.000 m2.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đầu tư xây dựng tuyến Cam Lộ - La Sơn. Công trình thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017- 2020 mà tỉnh đang đẩy mạnh.

Khu đô thị Apec Royal Park với tổng diện tích 32,7ha tại An Vân Dương, thành phố Huế.

Lợi thế về hạ tầng thúc đẩy các doanh nghiệp lớn đón đầu làn sóng đầu tư vào bất động sản Huế. Các tên tuổi lớn trong giới kinh doanh đã chuẩn bị quỹ đất ở những vị trí đắc địa. Có thể kể tới các dự án khu nghỉ dưỡng Mỹ An Huế 544,8 tỷ của Bitexco, Vineco Thừa Thiên Huế, Vincom Tứ Hạ của VinGroup, Vinh Thanh và Vinh Xuân 2.000 tỷ của BRG, khu đô thị Apec Royal Park 34,7ha.

Từ đầu năm 2019, đã có khoảng 7 dự án mới với quỹ đất lớn khởi động. Tổng mức đầu tư lên tới hơn 14.500 tỷ đồng, nằm chủ yếu ở phường An Đông và phường Xuân Phú, thành phố Huế. Một số các dự án lớn là khu A Khu đô thị mới An Vân Dương (An Đông) phát triển bởi liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị An Vân Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest. Tổng mức đầu tư khoảng 4.649 tỷ đồng; dự án khu C cũng thuộc Khu đô thị mới này do Liên danh Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam - Công ty CP Cơ điện lạnh - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng trúng sơ tuyển với giá trị 3.776 tỷ đồng.

"Ông lớn" Vinaconex cũng đã có mặt tại Huế với liên danh Vinaconex IUC-Vinconex 3 và Vimeco đầu tư vào khu đô thị An Vân Dương; Liên danh Vinaconex 7 - Vinconex IUC, Vinaconex 9 cũng đang rục rịch chuẩn bị đầu tư vào khu đô thị mới này.

Cũng tại thành phố Huế, Công ty Cổ phần Apec Land Huế thuộc tập đoàn Apec Group đầu tư Khu đô thị Apec Royal Park diện tích 34,7ha, số vốn lên tới 10.000 tỷ đồng đã đi vào hoàn thiện một số phân khu. Đã có hơn 300 căn biệt thự liền kề được bàn giao.

Phối cảnh shophouse và shophouse boutique tại Apec Imperia Boulevard.

Ape Group vừa công bố ra thị trường thêm 2 sản phẩm là shophouse và shophouse boutique với số lượng hạn chế thuộc Apec Imperia Boulevard. Đây là sản phẩm mới theo mô hình boutique hotel 5,5 tầng, có tầng hầm và thang máy riêng. Sản phẩm đã xuất hiện và được đón nhận tại nhiều thị trường khác như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

