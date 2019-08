Loạt công trình nối miền Tây và TP HCM đang góp phần gia tăng giá trị bất động sản tại An Giang.

Năm 2020, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến hoàn thành, trở thành một trong những tuyến huyết mạch vùng Tây Nam Bộ. Tuyến đường dài 51km với điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (nối tiếp đường cao tốc TP HCM - Trung Lương) và điểm cuối giao với Quốc lộ 30 tại nút giao An Thái Trung (huyện Cái Bè, Tiền Giang). Từ đây sẽ rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM, tăng tốc độ vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy xuất nhập khẩu.

Trước đó, cầu Vàm Cống thông xe vào tháng 5 vừa qua, đã mang lại niềm vui cho người dân và doanh nghiệp tại các tỉnh miền Tây. Đây là công trình trọng điểm trong dự án kết nối Đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện giao thương thuận lợi giữa các tỉnh miền Tây và TP HCM.

Ông Nguyễn Trần Vinh Quang - Tổng giám đốc Đất Xanh An Giang cho biết, trong hai năm trở lại đây, thị trường bất động sản An Giang bắt đầu rục rịch nhờ hạ tầng phát triển. Nhiều người mua đánh giá tích cực về sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng kỹ thuật trong thời gian qua, nhất là hệ thống giao thông nội tỉnh An Giang và kết nối tỉnh với các địa phương lân cận như Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, TP HCM...

"Hạ tầng phát triển là tín hiệu tốt trong đầu tư bất động sản. Chúng tôi dự đoán trong thời gian tới dòng tiền sẽ chuyển hướng từ các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp, thậm chí là TP HCM về An Giang để tìm dự án tốt đầu tư", ông Quang nhận xét.

Khách hàng tìm hiểu về dự án đất nền TNR Stars Thoại Sơn tại An Giang.

Tiềm năng bất động sản An Giang

An Giang là địa phương nổi tiếng về du lịch tâm linh, với những thắng cảnh như miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, núi Cấm, khu du lịch lòng hồ Núi Sập Thoại Sơn, khu du lịch Óc Eo Thoại Sơn... Mỗi năm địa phương thu hút lượng du khách lớn từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, TP HCM, nhất là trong những dịp lễ hội tôn giáo. Do đó trong những năm gần đây, ngành du lịch An Giang được chú trọng phát triển, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, với mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2020, thành phố Long Xuyên đang thu hút dòng vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn, thêm sức bật cho thị trường bất động sản.

"Những nhà đầu tư nhanh nhạy và nắm bắt thị trường tốt sẽ là những người đón đầu xu hướng bất động sản miền Tây, nơi còn nhiều tiềm năng phát triển", đại diện Đất Xanh An Giang nhận định.

Phối cảnh dự án TNR Stars Thoại Sơn do TNR Holdings Việt Nam làm chủ đầu tư.

Hiện một số khu vực tại An Giang nổi lên như "điểm nóng" đầu tư bất động sản gồm khu dân cư Golden City, Sao Mai Bình Khánh, Firsthome An Giang, Marina... quanh trung tâm thành phố Long Xuyên. Tại Châu Đốc có dự án Sao Mai, Green Life; tại Thoại Sơn có dự án đất nền TNR Stars Thoại Sơn do TNR Holdings Việt Nam làm chủ đầu tư. Chuyên gia quan sát thị trường miền Tây cho biết đây là những dự án đang được giới đầu tư và người mua để ở săn đón.

Cũng theo đại diện đơn vị môi giới, đa số người mua hiện nay có mục đích mua để ở, tìm kiếm sản phẩm có giá cả phải chăng, pháp lý minh bạch, vị trí tốt, diện tích phù hợp nhu cầu và tiện ích đa dạng.

Một trong những dự án đáp ứng nhu cầu của người mua là TNR Stars Thoại Sơn. Dự án rộng 11,29ha do chủ đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm phát triển nhằm hướng tới trở thành khu đô thị du lịch lễ hội đầu tiên tại Thoại Sơn, An Giang.

Phối cảnh công viên trung tâm tại dự án.

Ông Nguyễn Đăng Phương, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án khai thác lợi thế du lịch lễ hội tại địa phương để phát triển các tiện ích, dịch vụ "ăn theo" vừa phục vụ du khách vừa đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Bên cạnh đó, với lợi thế vị trí đối diện trung tâm hành chính Thoại Sơn, dự án có tính kết nối tốt không chỉ nội tỉnh An Giang mà còn với các địa phương lân cận cũng như TP HCM.

Theo ông Nguyễn Đăng Phương, đại diện TNR Holdings Việt Nam, hạ tầng phát triển, kết nối giao thông thuận lợi sẽ góp phần thúc đẩy giá trị bất động sản An Giang. Đó cũng là lý do doanh nghiệp chọn địa phương này phát triển dự án, tiên phong đón đầu nhu cầu đầu tư lẫn an cư của khách hàng tại An Giang cũng như từ TP HCM.

"Chúng tôi muốn đi tắt đón đầu xu hướng phát triển của bất động sản miền Tây trong tương lai. Những thị trường còn ở giai đoạn sơ khai và nhiều tiềm năng sẽ là 'mảnh đất' màu mỡ cho các nhà đầu tư nhanh nhạy", ông Nguyễn Đăng Phương khẳng định.

