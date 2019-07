Đa số người khảo sát thích mua nhà gần biển, gần các điểm tham quan và dễ dàng tiếp cận tiện ích nội khu.

Xu hướng nghỉ dưỡng gần biển

Khảo sát do Savills công bố vào cuối năm ngoái cho thấy, xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai, hay còn gọi là nhà nghỉ dưỡng trên thế giới có sự thay đổi đáng kể trong hai thập kỷ qua. Bằng sự hỗ trợ của công nghệ, người mua dễ dàng tiếp cận thông tin, góp phần thúc đẩy second home phát triển mạnh mẽ ở các thị trường mới nổi.

Khảo sát chỉ ra, đa số người mua ngôi nhà thứ hai ưa chuộng tư gia có đầy đủ tiện nghi cơ bản mà quan trọng nhất trong số đó là Internet và điều hòa. Nhà cũng cần có ban công, hàng hiên để gia đình có thể thư giãn, tận hưởng khung cảnh bên ngoài. Kế đến, đa số người tham gia khảo sát cũng chú trọng mua nhà hướng biển hoặc gần biển. Riêng người khảo sát tại Bồ Đào Nhà, Tây Ban Nha đặt yếu tố gần biển quan trọng hàng đầu khi chọn second home.

Ngôi nhà thứ hai được ưa chuộng nhờ sản phẩm vừa phục vụ nhu cầu du lịch của gia đình, vừa có thể cho thuê trong thời gian không sử dụng. Ảnh một căn second home tại Croatia cho thuê trên Booking.com.

Bên cạnh đó, ngôi nhà thứ hai cũng cần kết nối tốt với các tiện ích xung quanh như nhà hàng, quán bar, cà phê, spa, các điểm vui chơi giải trí trong khu vực. Báo cáo cho rằng đây là một điểm cộng và là một lưu ý đối với các nhà phát triển bất động sản muốn thu hút khách mua sản phẩm second home.

Ngoài ra yếu tố kết nối cũng đóng vai trò quan trọng. Người mua có xu hướng chọn mua nhà nghỉ dưỡng tại những điểm đến có giao thông phát triển, thuận tiện đi lại, nhất là với đường hàng không.

Đối với người tham gia khảo sát tại Mỹ, Đức, đa số chọn ưu tiên yếu tố đầu tư cho thuê sinh lời tốt khi mua nhà nghỉ dưỡng. Trong những thời điểm không có nhu cầu sử dụng cho gia đình, căn nhà có thể trở thành sản phẩm tạo ra thu nhập thụ động cho gia chủ.

Theo Resolution Foundation, trong vòng hai thập kỷ qua thị trường second home tại Mỹ và các quốc gia châu Âu phát triển mạnh mẽ. Nguyên nhân một phần nhờ ngày càng nhiều người tin vào khả năng đầu tư sinh lời của dòng sản phẩm này. Tại Anh, thống kê cho thấy cứ 10 người thì có một người sở hữu nhà thứ hai. Số lượng ngôi nhà thứ hai trên cả nước tăng 30%, từ mức 1,6 triệu căn lên 5,2 triệu căn trong giai đoạn 2000 - 2014.

Bà Laura Gardiner, chuyên gia tại Resolution Foundation cho rằng dù so với thị trường bất động sản nói chung, đây chỉ là một phân khúc nhỏ nhưng lại đang thể hiện tốt ở phương diện cung cầu và sẽ còn phát triển thêm nữa trong tương lai.

Tiềm năng tại Việt Nam

Theo khảo sát "Nhu cầu second home" do VnExpress thực hiện, gần 80% người được hỏi cho rằng thích mua second home tại các khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh có đầy đủ tiện ích nội khu. Đồng thời tỷ lệ tương lương người tham gia khảo sát cho rằng thích nhà nghỉ dưỡng gần biển, hướng biển.

Sở hữu second home gần biển, nằm trong các tổ hợp đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng - giải trí đang là xu hướng của thị trường. Ảnh phối cảnh NovaWorld Phan Thiết.

Nắm bắt tâm lý của người mua, nhiều tập đoàn bất động sản đã đón đầu triển khai các dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại các thành phố biển nhiều tiềm năng phát triển. Điển hình thời gian gầy đây, với hai tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí hàng nghìn ha tại Phan Thiết và Bà Rịa Vũng Tàu, Novaland đã góp phần tạo nên xu hướng sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng mới.

Lấy cảm hứng từ những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Hồ Tràm giai đoạn 1 - The Tropicana chọn phong cách nhiệt đới phóng khoáng cho các sản phẩm nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng. Còn tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiết là sự kết hợp hài hòa phong cách kiến trúc Mỹ và Việt Nam trong những thiết kế second home.

Phối cảnh second home theo phong cách nhiệt đới Tropicana của NovaWorld Hồ Tràm.

Cả hai dự án đều thuộc những địa phương đang hứa hẹn tiềm năng bùng nổ trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Nơi đây có giao thông phát triển đồng bộ và chỉ cách TP HCM 1,5-2 tiếng di chuyển bằng cao tốc hoặc đường hàng không. Với thế mạnh khi sở hữu bãi biển dài, đẹp, trong xanh và khí hậu ấm áp quanh năm, Phan Thiết (Bình Thuận) hay Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là những điểm đến nghỉ dưỡng thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước.

