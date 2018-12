Bùng nổ cuộc đua giao hàng, đồ ăn trực tuyến

Cuối tuần trước, bên trong một cửa hàng trà sữa tại TP HCM được phủ kín bởi sắc đỏ là những tài xế Go Viet, thay vì hình ảnh của các khách hàng trẻ tuổi như mọi khi. Các tài xế tới đây để xếp hàng chờ mua đồ cho khách do ứng dụng giao thức ăn Go Food của hãng có chương trình giảm giá 50% toàn bộ thức uống, miễn phí giao hàng trong 5 km.

Thế nhưng, cũng tại cửa hàng này, ngay sáng hôm sau lại được lấp đầy bởi một màu xanh của những tài xế Grab. Grab hôm đó tung khuyến mại 0 đồng cho 999 ly trà sữa.

Cuộc chiến xanh - đỏ ngày một được thấy rõ trên các đường phố. Dù cùng là tân binh trong lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến, cả Go Viet lẫn Grab đang đua tung chiêu nhằm thu hút và hình thành thói quen khách hàng. Mỗi ngày, hai hãng công nghệ này bạo chi khi tung các khuyến mại lớn và thậm chí, còn áp dụng cho một số thương hiệu giống nhau từ đồ ăn đến thức uống.

Cảnh xếp hàng của tài xế Go Viet và Grab để mua hộ trà sữa cho khách trước cửa hàng ở TP HCM.

Không chỉ ưu đãi "khủng", họ còn chạy đua tìm kiếm ngôi sao trong showbiz để quảng bá. Ngay khi ra mắt dịch vụ giao đồ ăn, Go Viet đã công bố hợp tác với ca sĩ, nhạc sĩ Sơn Tùng M-TP trong vai trò đại sứ thương hiệu. Trong khi đó, các quảng cáo của Grab đang được xuất hiện cùng các nhân vật thu hút sự chú ý rất lớn của khán giả như ca sĩ Mỹ Tâm, thủ môn Bùi Tiến Dũng hay tiền đạo Nguyễn Quang Hải...

Giao nhận đồ ăn tại Việt Nam đang dần trở thành một miếng bánh béo bở với cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Theo một báo cáo của Euromonitor, lĩnh vực này ở Việt Nam có giá trị khoảng 33 triệu USD vào năm nay và dự báo đạt hơn 38 triệu USD vào năm 2020.

Sở hữu tiềm lực tài chính, nền tảng công nghệ tốt nhưng cả Grab và Go Viet vẫn sẽ phải gặp nhiều khó khăn gia nhập thị trường muộn hơn các đối thủ khác. Delivery Now của Foody, Vietnammm, Lala là những dịch vụ giao đồ ăn đã được nhiều khách hàng biết đến. Xét về thực đơn, Delivery Now hiện phong phú hơn Grab, Go Viet khi sở hữu mạng lưới đối tác dày đặc, từ quán vỉa hè đến nhà hàng lớn. Đơn vị này cũng đều đặn tung khuyến mại nhiều món ăn mỗi ngày. Đồng thời, thị trường này mới đây cũng đón thêm các tân binh cũng giàu tham vọng như Lalamove.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cuộc đua giành thị phần giao nhận đồ ăn của Go Viet - Grab hiện nay nhiều khả năng giống cuộc đua đốt tiền như Grab - Uber khi mới vào thị trường Việt Nam. Cả Grab và Go Viet đều chung tham vọng trở thành siêu ứng dụng, trong đó giao đồ ăn là một con bài không thể thiếu. Ngoài việc thu hút người dùng bằng ưu đãi, quảng cáo, hai hãng cũng đang phải chi nhiều tiền cho các chính sách thưởng để kích thích tài xế đi giao đồ ăn và mở rộng mạng lưới đối tác hàng quán.

Ông Jerry Lim - Giám đốc Grab Việt Nam từng cho biết, số lượng đối tác quán ăn, đơn hàng đang tăng trưởng ấn tượng qua từng tháng. Tại Việt Nam, Grab đang đạt tốc độ giao nhận đồ ăn dưới 25 phút và mục tiêu giảm tiếp xuống 20 phút cho một đơn hàng - nhanh nhất trong các thị trường ở khu vực. Đây cũng là một yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng, bên cạnh danh mục món án.

Grab Food hiện đã có mặt tại Hà Nội, TP HCM và mới đây nhất là Đà Nẵng trong khi Go Food mới xuất hiện ở TP HCM. So với Go Viet, trong cuộc đua này, Grab đang có ưu thế hơn nhờ có mạng lưới tài xế lớn.

Tuy nhiên, Go Viet cũng đầy tự tin sẽ đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng khi đặt mục tiêu hợp tác với hàng chục nghìn đối tác trên toàn quốc, từ tiệm ăn bình dân, hàng ăn nhanh cho đến các nhà hàng sang trọng. "Giao thức ăn và ví điện tử là hai mảng triển vọng mang lại lợi nhuận", CEO GO Viet - Nguyễn Vũ Đức từng chia sẻ vài tháng sau khi nghênh chiến với Grab.

GrabFood, Go Food cũng có những hạn chế nhất định. Hiện khá nhiều món ăn trong danh mục của họ không hợp tác trực tiếp với đơn vị chế biến. Đơn thuần, tài xế chỉ là người đến quán để mua hộ theo yêu cầu khách hàng. Do đó, không phải tài xế nào cũng hào hứng với việc mua hộ đồ ăn vì phải mất thời gian chờ đợi, chi tiền trước và có thể phải chịu rủi ro khi người dùng không nhận món.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc đua nóng lên, khách hàng sẽ ngày càng được hưởng thêm nhiều lợi ích, có thêm nhiều lựa chọn khi các hãng cùng đua khuyến mại, cải thiện chất lượng dịch vụ...

Anh Tú