Chủ đầu tư cho biết, sau một thời gian khởi công, tính đến lúc này Golden Park Tower thi công tới tầng 3, tốc độ được đẩy nhanh và đảm bảo an toàn, chất lượng để kịp thời bàn giao như dự kiến.

Trước đó, dự án đã hoàn thành thi công phần hầm và đóng nắp hầm. Với 4 tầng hầm, Golden Park thực hiện đúng cam kết với cơ quan chức năng về số lượng chỗ đỗ xe đảm bảo đủ cho cư dân tòa nhà, khối văn phòng, trung tâm thương mại và khách sạn. Ngoài ra có thêm 20% chỗ đỗ xe cho khách bên ngoài.

Phần thân dự án được thi công bởi liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng (Samcons Việt Nam) và Công ty Cổ phần TSQ Techco. Đây là những đơn vị uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Tổng thầu chính cùng các nhà thầu phụ và ban quản lý dự án, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ để triển khai các hạng mục công việc theo đúng quy trình theo đúng tiến độ đề ra.

Đến tháng 11 năm nay, Golden Park đã thi công đúng theo tiến độ đề ra.

Với phần thân công trình, nhà thầu sẽ áp dụng công nghệ thi công bê tông dự ứng lực, công nghệ xây dựng mới nhất được áp dụng trong thi công nhiều công trình lớn hiện nay. Nhờ đó, tốc độ thi công được đẩy nhanh và đảm bảo tính mỹ thuật, kỹ thuật, chất lượng của công trình. Chủ đầu tư Golden Park cam kết thi công đúng tiến độ công trình nhằm đảm bảo uy tín với những khách hàng đã lựa chọn dự án.

Bên cạnh tiến độ, chủ đầu tư cũng triển khai chính sách bán hàng ưu đãi với khách hàng. Cụ thể, mức chiết khấu lên tới 3,5% giá trị căn hộ cho khách hàng không vay, đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng.

Thiết kế căn hộ thông minh

Các căn hộ tại Golden Park có diện tích thiết kế từ 82,6 m2 đến 132,5 m2 bố trí từ 2 cho đến 3 phòng ngủ. Trong đó nổi bật với căn hộ 95,6 m2, căn hộ có 3 phỏng ngủ (2 lớn và một nhỏ), với thiết kế các phòng hợp lý, đảm bảo cho không gian sinh hoạt của các gia đình thoải mái và thuận tiện nhất.

Theo chủ đầu tư, căn hộ 2 phòng ngủ cộng một là điểm nhấn được khách hàng quan tâm nhất trong sự kiện mở bán. Phòng nhỏ với diện tích 9m2 có thể sử dụng linh hoạt tùy theo nhu cầu của gia chủ, trở thành phòng ngủ nhỏ cho bé, phòng ngủ cho khách hay phòng cho người giúp việc.

Căn hộ 3 phỏng ngủ (2 phòng lớn và một phòng nhỏ) sở hữu thiết kế thông minh. Thông tin về dự án liên hệ: 098 151 3838.

Bên cạnh phương án thiết kế ban đầu với tường vách ngăn, chủ đầu tư cũng mang tới một phương án tối ưu và thông minh khác cho những khách hàng quan tâm căn hộ 2 phòng ngủ cộng một đó là thay thế vách ngăn thông thường bằng vách kính trong suốt. Thiết kế này sẽ mang tới không gian liên thông với phòng khách tạo không gian sống thêm rộng rãi, vẫn đảm bảo đủ yên tĩnh và riêng tư để gia chủ tập trung cho công việc cũng như học tập.

Chưa kể, phương án này còn là một giải pháp tiết kiệm năng lượng cho căn hộ của bạn khi mà không khí phòng khách có thể liên thông với phòng đa năng. "Với mức giá gần 4 tỷ đồng cho một căn hộ có diện tích 95,6 m2, Golden Park đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng từ gia đình trẻ đến gia đình đa thế hệ", vị đại diện nói.

Các cư dân của Golden Park sẽ được sử dụng các dịch vụ ngay trong tòa nhà, đáp ứng tối đa nhu cầu sống của cư dân. Xung quanh dự án là hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị lớn như Big C, The Garden, Keangnam, hệ thống giáo dục từ mầm non cho tới đại học, hệ thống y tế với các bệnh viện lớn.

Thành Dương