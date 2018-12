Người trẻ không còn thích mua nhà và ôtô / Triệu phú Mỹ khuyên muốn giàu thì đừng mua nhà

Một khảo sát gần đây của hãng dịch vụ tài chính Bank of the West (Mỹ) với hơn 600 người cho thấy khoảng 40% người trẻ Mỹ độ tuổi 21 – 34 đã có nhà riêng. Tuy nhiên, 68% trong số này lại cảm thấy hối hận.

“Người trẻ quá háo hức sở hữu một căn nhà đến nỗi bỏ qua nhiều thứ cần cân nhắc”, Ryan Bailey – Giám đốc mảng Ngân hàng bán lẻ tại Bank of the West cho biết. Dưới đây là 3 lý do chính khiến họ cảm thấy đau đầu vì căn nhà.

1. Chi quá phóng tay cho khoản trả trước

40% người trẻ cảm thấy mình đã có lựa chọn tài chính tồi tệ khi mua nhà. Một phần vấn đề đến từ chi phí trả trước. Khảo sát cho thấy khoảng một phần ba lấy cả tiền dành dụm khi về hưu để mua nhà. Bailey cho rằng đây là xu hướng đáng báo động và không khuyến khích.

Để tránh rơi vào tình trạng kẹt tiền, hãy nghĩ xem bạn có thể trả trước và trả góp hàng tháng bao nhiêu. Đừng quên các chi phí khác, như thuế hay bảo hiểm. Hãy tìm hiểu kỹ trên các trang giao dịch bất động sản và đừng vội vã đâm đầu vào một căn nhà có mức giá quá tầm với.

2. Đánh giá thấp các chi phí phát sinh

Khi bạn mua nhà, tiền nhà không phải là chi phí duy nhất. Người trẻ hiểu được họ còn cần thanh toán các khoản cơ bản, như điện nước. Tuy nhiên, không nhiều người tính đến việc họ sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc dọn cỏ sau vườn, lau dọn nhà cửa hay sửa vòi nước bị hỏng.

“Khi bạn là chủ nhà, bạn sẽ chẳng thể gọi ông chủ hay bà chủ để sửa đồ được. Thế nên, phải đảm bảo bạn có tiền dư trong ngân hàng cho những việc đó”, Danielle Hale – kinh tế trưởng tại Realtor.com cho biết.

Từ người thuê đến chủ nhà là một bước ngoặt lớn. Vì vậy, hãy dành thời gian nghiên cứu trước các chi phí liên quan đến căn nhà trước khi quyết định mua.

3. Không hài lòng với chính căn nhà

Tìm được căn nhà phù hợp cũng quan trọng như giá tiền vậy. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy nửa người trẻ không hài lòng với bản thân căn nhà. Một phần năm cho biết họ bực mình với những chỗ hỏng hóc ngay sau khi chuyển vào. Số khác thì nhận ra căn nhà không hợp với gia đình mình.

Để tránh các chi phí ngoài dự kiến, giới chuyên gia cho rằng hãy nhờ người am hiểu đến kiểm tra căn nhà trước khi chốt giao dịch. “Đặc biệt nếu là người mua lần đầu, bạn sẽ không biết mình cần kiểm tra những gì đâu. Hãy nhờ một chuyên gia làm điều đó cùng bạn”, Hale cho biết.

Bên cạnh đó, trước khi mua, bạn nên liệt kê những đặc điểm căn nhà nhất định cần có, và những thứ có thể nhân nhượng. “Bạn càng tìm kiếm có mục tiêu thì càng đỡ mất thời gian và không phải hối tiếc sau này”, Hale kết luận.

Hà Thu (theo CNBC)