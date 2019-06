Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CNattu kids được chiết xuất từ quả Acerola Cherry, giúp tăng sức đề kháng và sức bền thành mạch cho trẻ nhỏ.

Có nhiều cách để tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 6 tuổi, trong đó có bổ sung thực phẩm chứa nhiều vitamin C mỗi ngày để loại bỏ những chất độc hại ra khỏi cơ thể, hỗ trợ phát triển hệ xương, răng và nhanh làm lành các vết thương. Việc bổ sung vitamin C đều đặn hàng ngày giúp sức đề kháng của trẻ được nâng cao một cách tự nhiên.

Vì thế, bố mẹ nên ưu tiên chọn các loại trái cây có nhiều vitamin C như Acerola Cherry, cam, chanh, quýt, dâu tây, ổi, đu đủ, kiwi, một số loại rau xanh... cho con. Bên cạnh việc ăn trái cây, mỗi ngày một hộp sữa chua cũng là gợi ý để ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường.

Bổ sung vitamin C hàng ngày sẽ giúp trẻ tăng cường sức đề kháng.

Ngoài ra, việc cho bé ngủ đủ giấc, uống đủ nước cũng là những điều kiện bắt buộc nếu muốn bé có sức đề kháng tốt. Ngủ đủ 8-11 tiếng mỗi đêm tùy vào độ tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, chiều cao và sức khỏe của trẻ.

Một thói quen nhỏ mang lại lợi ích lớn cho sức đề kháng của trẻ là uống đủ nước mỗi ngày. Nước có tác dụng vận chuyển bạch cầu đi khắp cơ thể, uống nhiều nước giúp đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể...

Tuy nhiên, nhiều bà mẹ vẫn thắc mắc về việc bổ sung đủ vitamin C mà con vẫn bị chảy máu cam, chảy máu chân răng và xuất huyết dưới da. Lý giải điều này, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mạch máu trẻ em nhạy cảm và có thể bị vỡ khi sốt cao, thời tiết trở nên quá nóng bức, trẻ ngồi lâu dưới máy điều hòa trong thời gian dài... Những bệnh lý bẩm sinh (nếu có) hoặc bị viêm mũi dị ứng, nhiễm trùng ở vùng tai - mũi - họng sẽ khiến trẻ dễ chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng mỗi khi thời tiết khắc nghiệt.

Vì vậy, việc tăng sức đề kháng cho con phải đi đôi với bảo vệ thành mạch non nớt của trẻ mới có hiệu quả cao, cũng như bổ sung vitamin C phải đi kèm với Rutin. Bởi trẻ em, nhất là bé dưới 6 tuổi cần bộ đôi này để chống lại các vấn đề sức khỏe khi giao mùa như viêm phế quản, viêm phổi... và nguy cơ vỡ mạch máu gây xuất huyết dưới da sau sốt, chảy máu cam hay chảy máu chân răng.

Rutin, còn được gọi là vitamin P, có thể tồn tại độc lập hoặc xuất hiện cùng với vitamin C trong tự nhiên là chất giúp thành mạch vững chắc, điều mà trẻ nhỏ thường thiếu. Để đảm bảo sức đề kháng và sức bền thành mạch tốt nhất cho lứa tuổi trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, khẩu phần dinh dưỡng được khuyến nghị (RDA) là khoảng 25mg - 40mg.

Theo đại diện Công ty Tuệ Linh, Acerola Cherry hiện là một trong những thực phẩm chứa nhiều vitamin C tự nhiên và Rutin nhất. Acerola Cherry có hàm lượng vitamin C gấp 31 lần cam, chanh; 35 lần dứa và 46 lần so với xoài. Hơn nữa, loại quả này còn chứa Rutin và Hesperindin có tác dụng giúp tăng sức bền thành mạch, ngăn chặn chảy máu cam, chảy máu chân răng, phòng ngừa xuất huyết dưới da...

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CNattu kids hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Mới đây, Công ty Tuệ Linh đã cho ra đời sản phẩm CNattu kids - chiết xuất 100% từ vitamin C tự nhiên trong quả Acerola Cherry chuẩn hóa, nhập khẩu từ châu Âu. Sản phẩm có độ chua (pH) trung tính nên an toàn với hệ tiêu hóa của trẻ, giúp dự trữ lượng vitamin C lâu hơn và tăng cường khả năng hấp thu tối đa, tăng đề kháng, giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra sản phẩm còn giúp tăng sức bền thành mạch, ngăn chặn chảy máu cam, chảy máu chân răng, phòng ngừa xuất huyết dưới da.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CNattu kids không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

