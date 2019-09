Giá xăng, dầu thế giới leo thang khiến mặt hàng này trong nước có thể tăng trên 1.000 đồng mỗi lít vào kỳ điều hành ngày mai.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 72 USD một thùng, RON 95 là 80 USD một thùng, tăng 12-14% so với kỳ trước. Cùng với đó, giá dầu cũng nhích lên so với chu kỳ trước. Do đó, giá xăng tại kỳ điều chỉnh ngày mai được dự báo tăng mạnh.

Nhân viên Petrolimex đổ xăng cho khách tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM cho biết, giá xăng 15 ngày qua tăng đột biến. Nguyên nhân là do vụ máy bay không người lái tấn công vào kho xăng dầu ở Arab Saudi ngày 14/9 đã đẩy giá dầu thô lên mức cao. Do đó, tại kỳ điều hành này giá xăng có thể tăng ở mức 1.200 -1.400 đồng một lít so với chu kỳ trước.

"Tuy nhiên, tại cuộc họp quý III, Bộ Công Thương cho biết sẽ không tăng sốc giá xăng. Do đó, kỳ điều hành này cơ quan quản lý có thể vừa sử dụng quỹ vừa tăng giá xăng ( phương án 50/50) nên xăng có thể tăng 700 - 800 đồng một lít", lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối TP HCM đưa ra phương án 2.

Tại cuộc họp ngày 27/9, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải tỏ ra lo lắng khi giá xăng dầu diễn biến phức tạp. Theo ông Hải, giá xăng dầu sẽ tăng nhưng Bộ Tài chính sẽ phối hợp điều hành để "đảm bảo không sốc, không tác động quá lớn tới sản xuất kinh doanh, đời sống người dân". Đồng thời, Bộ Công Thương đã chỉ đạo trực tiếp các đầu mối xăng dầu có kế hoạch nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.

Tại kỳ điều hành gần nhất, ngày 16/9, nhà điều hành giảm 109 đồng với mỗi lít xăng E5 RON 92 và 92 đồng với RON 95. Các mặt hàng dầu cũng giảm 139-262 đồng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 về mức giá mới 19.114 đồng một lít. Xăng RON 95 về tối đa 20.143 đồng một lít. Dầu diesel có mức giá mới 16.200 đồng một lít; dầu hoả không cao hơn 15.362 đồng và madut 14.090 đồng một kg.

Tại kỳ điều hành lần này, nhà điều hành quyết định trích lập Quỹ bình ổn 100 đồng một lít với xăng E5 RON 92, 400 đồng một lít với RON 95, giảm 100 đồng so với kỳ điều hành ngày 31/8. Cùng với đó, liên Bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng, dầu.

Thi Hà