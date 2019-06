Giá mỗi lượng vàng tiếp tục tăng hơn 650.000 đồng so với hôm qua, khi giá vàng thế giới lên mức đỉnh cao nhất từ tháng 9/2013.

Sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại 38,82 - 39,02 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá này tăng tới 820.000 đồng ở chiều mua và 670.000 đồng ở chiều bán. Tính trong ba ngày gần nhất, giá vàng đã tăng hơn 1,5 triệu đồng với cả hai chiều mua và bán.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng cũng tăng vọt. Giá vàng miếng SJC mỗi lượng được yết ở ngưỡng 38,55 - 39,1 triệu đồng, tăng 650.000 đồng ở mỗi chiều so với hôm qua. Biên độ giá mua - giá bán tiếp tục giữ ở mức 550.000 đồng, hơn gấp đôi so với biên độ 200.000 tại DOJI.

Giá vàng PNJ do doanh nghiệp này niêm yết hiện cũng vượt trên 39 triệu đồng, yết giá ở ngưỡng 38,35 - 39,35 triệu đồng mỗi lượng. Biên độ mua bán ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng trong nước đã vượt 39 triệu đồng.

Diễn biến của thị trường trong nước, theo một số chuyên gia, một phần đến từ sự tăng vọt của giá vàng trên thị trường thế giới những phiên gần đây.

Đến cuối giờ chiều nay, giá vàng bán ra tại những đầu mối chính đều giảm vài trăm nghìn đồng so với đầu giờ sáng, song biên độ giữa giá mua - bán tiếp tục được nới rộng. Tập đoàn DOJI yết giá bán vàng miếng ở mức 38,37 - 38,73 triệu đồng mỗi lượng, giảm 450.000 đồng ở chiều mua vào và 290.000 đồng ở chiều bán ra so với buổi sáng. Dù đã dừng đà tăng song mức giá giao dịch này vẫn cao hơn ngày 20/6, đồng thời biên độ chênh lệch giữa giá mua và bán được đẩy lên 360.000 đồng, so với mức 200.000 đồng lúc đầu giờ.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá giao dịch vàng miếng SJC lùi về ngưỡng 38,1 - 38,6 triệu đồng mỗi lượng, giảm 450.000 chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Biên độ giao dịch giảm nhẹ so với đầu giờ. Tuy nhiên, giá bán vàng PNJ vẫn giữ ở ngưỡng gần 39 triệu đồng, trong khi mua vàng thấp hơn 850.000 đồng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cuối giờ chiều cũng yết giá mua bán vàng miếng giảm nhẹ, mức giá giao dịch hiện giữ ở mức 38,4 - 38,65 triệu đồng mỗi lượng. Biên độ giao dịch ở ngưỡng 250.000 đồng. Dù đã điều chỉnh giảm, song việc nới biên độ cũng phần nào cho thấy rủi ro trên thị trường vàng hiện này.

Theo Kitco, giá vàng thế giới vào cuối giờ sáng nay đã lần đầu tiên sau 6 năm vượt qua ngưỡng 1.400 USD, mức giá cao nhất mà kim loại quý này đạt được là 1.412 USD mỗi ounce. Tuy nhiên đà tăng không duy trì được lâu khi đến cuối giờ chiều, giá vàng điều chỉnh về ngưỡng 1.390 USD, tương đương với ngày hôm qua.

Chốt phiên hôm qua, giá vàng thế giới tăng tới 28 USD, lên 1.388 USD một ounce. Trong phiên, kim loại quý có lúc lên 1.392 USD – cao nhất kể từ tháng 9/2013.

Sang phiên châu Á sáng nay, giá vẫn đang tiếp tục đi lên, hiện chạm 1.393 USD. Giá vàng gần đây tăng với tốc độ nhanh, theo đánh giá của một số chuyên gia, do biến động cùng chiều trên thị trường quốc tế.

Giá kim loại quý tăng tốc từ phiên trước đó sau thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất ngay trong tháng tới. Các chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng thấp hơn dự báo khiến triển vọng hạ lãi suất tăng vọt. Lãi giảm sẽ hạ chi phí cơ hội của việc nắm giữ các công cụ không trả lãi cố định, như vàng. Bên cạnh đó, nó còn gây sức ép lên đồng đôla, khiến vàng rẻ hơn khi quy đổi sang các tiền tệ khác.

