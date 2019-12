Giá mua bán mỗi lượng vàng miếng tăng khoảng 130.000 - 160.000 đồng tùy nơi, lên trên 41,5 triệu đồng.

Sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua bán vàng miếng SJC tại 41,35- 41,5 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá này tăng 160.000 đồng ở chiều mua và bán.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng cũng tăng mạnh. Giá mua tăng 130.000 đồng, lên 41,3 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán tăng mức tương tự, lên 41,52 triệu đồng.

Giá vàng tăng mạnh sáng nay. Ảnh: PV.

Giá vàng trong nước đi lên khi chứng kiến thị trường thế giới tăng vọt trong phiên Mỹ tối qua. Theo đó, chốt ngày giá vàng tăng gần 16 USD (gần 450.000 đồng) lên 1.477 USD một ounce.

Đến sáng nay, tại phiên giao dịch châu Á, giá tiếp tục tăng. Lúc 10h, giờ Hà Nội, mỗi ounce tăng thêm 2 USD, lên 1.479 USD. Quy đổi ra tiền Việt, giá vàng thế giới hiện tương đương 41,47 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công).

Giá vàng tăng mạnh sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc lùi thời hạn thỏa thuận với Trung Quốc cho đến tháng 11/2020. Điều này làm cho các nhà đầu tư lo ngại về tình trạng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn kéo dài. Qua đó thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng, một tài sản trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 23.159 đồng một USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua bán USD tại các ngân hàng thương mại khá ổn định. Cụ thể, đôla Mỹ tại Vietcombank hiện quanh 23.090 - 23.240 đồng, không thay đổi so với ngày 3/12.

Lệ Chi