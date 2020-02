Mỗi lượng vàng SJC sáng nay phục hồi 200.000-300.000 đồng so với đáy ngày 25/2 nhưng sau đó lại liên tiếp đi xuống.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 26/2, giá vàng SJC tại Doji có giá 45,95 - 47,05 triệu đồng, cao hơn 600.000 đồng chiều bán và 250.000 đồng chiều mua so với mức đáy lập trong ngày 25/2. Tuy nhiên, giá bán sau đó liên tục đi xuống, còn mua vào gần như không đổi. Lúc 9h, giá bán về 46,8 triệu đồng và đến 11h, giá còn 46,2 triệu đồng một lượng, giảm gần 900.000 đồng so với mở cửa, mua vào 45,95 triệu. Do sự điều chỉnh không đồng đều này doanh nghiệp đã thu hẹp biên độ mua bán còn hơn 200.000 đồng thay vì 1,5 đến 2 triệu như mấy phiên trước.

Trong ngày hôm qua, giá vàng đã có phiên lao dốc mạnh khi mất gần 3 triệu đồng - mức giảm tương đương với tốc độ tăng trong ngày trước đó, về dưới 46,3 triệu đồng.

Khách hàng chọn vàng trong ngày Vía Thần Tài tại TP HCM. Ảnh: Như Quỳnh.

Giá vàng SJC đi lên sáng nay trong bối cảnh thị trường thế giới diễn biến phức tạp. Mở cửa phiên châu Á ngày 26/2, mỗi ounce tăng gần 10 USD (khoảng 280.000 đồng tiền Việt), lên sát 1.645 USD. Tuy nhiên, chốt phiên Mỹ trước đó, mỗi ounce giao ngay lại sụt mạnh đến 25 USD, về sát 1.634 USD.

Giá vàng giảm sau khi rời khỏi mức cao nhất trong 7 năm. Tuy nhiên, một trong những yếu tố hỗ trợ cho vàng chính là môi trường lãi suất thấp của các ngân hàng trung ương lớn. Việc các quỹ đã đa dạng hóa lợi nhuận từ danh mục đầu tư, chuyển từ chứng khoán sang thị trường vàng cũng là một nguyên nhân.

Bên cạnh đó, sự lây lan nhanh chóng của nCoV bên ngoài Trung Quốc đã làm gia tăng lo ngại về tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế toàn cầu, khiến một số chuyên gia dự báo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải giảm lãi suất. Và điều này càng có lợi cho giá vàng tăng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay 23.239 đồng, giảm 6 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng lên. Cụ thể, Vietcombank cuối ngày hôm nay niêm yết giá mua bán 23.185 - 23.325 đồng, giảm 25 đồng so với phiên trước đó. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Cuối ngày hôm nay, giá vàng quay đầu tăng trở lại khi Doji chốt giá bán 46,6 triệu đồng, tăng 400.000 đồng so với buổi trưa. Giá mua vào tăng khoảng 100.000 đồng lên 46,05 triệu đồng.

Lệ Chi