Mỗi lượng vàng miếng sáng nay giảm trên dưới 100.000 đồng so với chốt ngày hôm qua khi chứng kiến thị trường thế giới hạ nhiệt.

Lúc 8h40 sáng nay, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 46,4 triệu đồng một lượng (mua vào) và 46,9 triệu đồng (bán ra), giảm khoảng 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu so với mức giá đầu ngày 4/3, giá hiện nay rẻ hơn 500.000 đồng. Biên độ mua bán duy trì quanh mức 500.000 đồng.

Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá quanh mức 46,45 - 46,95 triệu đồng mỗi lượng. Tăng trên dưới trăm nghìn đồng so với chốt phiên trước đó nhưng biên độ mua bán thu hẹp hơn qua 100.000 đồng xuống còn 500.000 đồng mỗi lượng.

Khách hàng TP HCM mua vàng ngày Thần Tài ngày 3/2. Ảnh: Như Quỳnh.

Sự đi xuống của giá vàng trong nước sáng nay diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh trước đó. Cụ thể, chốt phiên Mỹ tối 4/3, mỗi ounce giảm khoảng 4 USD xuống 1.636 USD.

Sang phiên châu Á sáng nay, giá vẫn đang loay hoay quanh mốc này. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng quy đổi tương đương 45,95 triệu đồng, vẫn thấp hơn giá bán vàng trong nước tầm 950.000 đồng.

Giá vàng thế giới mất đà tăng sau khi chứng khoán toàn cầu có một phiên giao dịch khởi sắc. Đặc biệt các chỉ số Phố Wall hồi phục mạnh trở lại.

Trên thị trường ngoại hối trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố 23.203 đồng, giảm một đồng so với 4/3. Các ngân hàng thương mại khác cũng điều chỉnh giá USD. Cụ thể, Vietcombank công bố giá ngày 5/3 là 23.145 - 23.285 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua và thấp hơn 25 đồng so với đầu tuần. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi