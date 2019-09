Giá vàng tục tăng thêm 150.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua, bán ra phổ biến trong khoảng 42,4-42,45 triệu đồng.

Tập đoàn DOJI sáng nay niêm yết giá mua bán vàng miếng SJC ở mức 42 - 42,45 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá giao dịch tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào và 150.000 đồng ở chiều bán ra, tiếp tục neo ở mức cao nhất 6 năm.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng cũng được điều chỉnh tăng. Giá mua tăng 400.000 đồng, lên 41,9 triệu đồng mỗi lượng, trong khi giá bán tăng tương tự, lên 42,4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng so với hôm qua.

Tuy nhiên, so với hôm qua, biên độ giữa giá mua bán vàng miếng đã thu hẹp chỉ còn một nửa, phổ biến trong khoảng 400.000-500.000 đồng mỗi lượng.

Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý tiếp tục tăng. Theo Kitco, giá vàng hiện giao dịch ở mức gần 1.507 USD mỗi ounce, tăng gần 7 USD so với chốt phiên ngày 7/8. Những biến động liên tục gần đây trên thị trường, như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang và số liệu kinh tế yếu trên toàn cầu, đã thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một "nơi trú ẩn".

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 23.102 đồng một USD, tiếp tục giảm 5 đồng so với hôm qua và giảm 15 đồng so với mức đỉnh ngày 7/8.

Giá mua bán đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm. Sáng nay, Vietcombank yết giá mua bán đôla Mỹ ở mức 23.145 - 23.265 đồng, giảm 15 đồng cả hai chiều so với hôm qua.

Trong dự báo mới đây, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng nhận định dù có thể chịu sức ép giảm giá theo nhân dân tệ (CNY), tiền đồng sẽ không giảm giá quá sâu (trên 3%).

Trong ngắn hạn, theo BVSC, VND có thể sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng từ diễn biến giảm giá của nhân dân tệ nhưng tỷ giá VND/USD tính đến cuối tháng 7 gần như đi ngang so với cuối năm ngoái nên cơ quan điều hành vẫn đang còn khá nhiều "dư địa".

Minh Sơn