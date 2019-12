Mỗi lượng vàng miếng sáng nay tăng vài chục nghìn đồng khi chứng kiến thị trường thế giới đi xuống nhẹ.

Sáng nay, Tập đoàn DOJI mua vào vàng miếng tại 41,25 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng so với hôm cuối tuần. Giá bán ra cũng tăng mức tương tự, lên 41,40 triệu đồng.

Các doanh nghiệp vàng khác trong nước như Công ty PNJ cũng tăng nhẹ lên quanh 41,25 - 41,45 triệu đồng mỗi lượng. Biên độ mua bán duy trì quanh 200.000 đồng.

Trong tháng 11, sau 4 phiên đầu giao dịch trên 42 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng trong nước đã giảm liên tục xuống mức hiện tại. So với đầu tháng, giá vàng miếng sáng nay đã giảm gần 700.000 đồng mỗi lượng.

Giao dịch vàng miếng tại DOJI. Ảnh: PV.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng miếng giao ngay cũng đang trong giai đoạn ảm đạm nhất từ tháng 8. Hiện mỗi ounce vàng giao dịch ở mức 1.459 USD, giảm khoảng 6 USD so với chốt phiên cuối tuần.

Quy đổi theo tiền Việt, vàng thế giới hiện tương đương 40,91 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá bán ra của các doanh nghiệp trong nước khoảng 400.000 đồng một lượng.

Theo kết quả khảo sát giá vàng tuần này trên Kitco, đa phần nhà đầu tư nhỏ lẻ tỏ ra thận trọng. Phillip Streible, nhà phân tích thị trường cao cấp tại RJO Futures cho biết ông dự báo giá vàng giảm trong thời gian tới.

Ông cho rằng, cuối tháng 11 không phải là thời điểm tốt cho vàng khi dữ liệu kinh tế tích cực đang khiến vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý này bị lu mờ. Có một tia hy vọng trong nền kinh tế Mỹ và trong bối cảnh đó, rất khó để vàng có thể tăng.

Với thị trường ngoại hối trong nước, sáng nay tỷ giá Trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 23.157 đồng, giảm 5 đồng so với cuối tuần. tương tự, giá mua bán USD trong ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Cụ thể, mỗi USD được Vietcombank công bố sáng nay là 23.090 - 23.245 đồng, giảm 5 đồng so với phiên cuối tuần, và giảm đến 20 đồng so với đầu tuần trước.

Lệ Chi