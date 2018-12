Nhà đầu tư thận trọng, giá vàng giảm nhẹ

Mở cửa ngày 23/8, giá bán vàng của Tập đoàn DOJI tăng 50.000 đồng so với đóng cửa hôm qua, lên 36,59 triệu đồng. Giá mua từ khách cũng tăng thêm 40.000 đồng và lên sát 36,52 triệu đồng. Giá mua bán sỉ thấp hơn lẻ 10.000 đồng mỗi lượng.

Cùng lúc, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố giá mua 36,52 triệu đồng, còn bán ra 36,59 triệu đồng một lượng, giảm vài chục nghìn đồng so với hôm qua. Biên độ mua bán được doanh nghiệp này co hẹp còn 70.000 đồng mỗi lượng, khá thấp so với mức 100.0000-200.000 đồng trước đây.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ vài chục nghìn đồng mỗi lượng trong sáng nay. Ảnh: Lệ Chi

Diễn biến này đang ngược với xu hướng thế giới. Chốt phiên Mỹ tối qua, giá vàng quốc tế hạ 3 USD, xuống 1.338 USD và tiếp tục giảm nhẹ trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay. Theo đó, lúc 9h, giờ Hà Nội mỗi ounce có giá 1.337 USD, giảm thêm khoảng một USD so với mở cửa. Mức giá này quy ra tiền Việt tương đương 35,99 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá bán trong nước khoảng 600.000 đồng.

Trong phiên giao dịch hôm qua, tính trung bình trong ngày mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 50.000 đồng. Theo đánh giá của Tập đoàn DOJI, áp lực sụt giảm của thị trường vàng thế giới kết hợp với tâm lý sợ rủi ro đã khiến cung cầu trong nước dường như co hẹp trạng thái.

Thị trường vàng vẫn đan xen ở cả chiều mua và bán với số lượng khá nhỏ lẻ từ nhu cầu của người dân chứ nhà đầu tư chưa muốn tham gia. Trong đó, theo thống kê của DOJI, chốt phiên giao dịch 22/8, lượng khách mua vàng chiếm 60% trên tổng số lượng tham gia giao dịch.

"Trạng thái thăm dò dường như trở thành thói quen của nhà đầu tư hiện nay. Để thu hút được sự quan tâm trở lại của giới đầu cơ, ảnh hưởng lớn nhất vẫn từ thị trường thế giới", DOJI nhận định.

Trên thị trường ngoại hối, mặc dù tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố luôn có sự điều chỉnh tăng giảm linh hoạt, nhưng giá mua bán đôla Mỹ tại các ngân hàng khá ổn định suốt thời gian dài. Theo đó, Vietcombank công bố giá USD lúc 9h là 22.260-22.330 đồng. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Hoài Thu