Đến 10h30, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào mỗi lượng vàng miếng tại 36,80 triệu đồng, giảm 90.000 đồng so với giá đóng cửa hôm qua. Chiều bán giảm mức tương ứng, xuống 36,90 triệu đồng. Biên độ mua bán dao động 100.000 đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào tại 36,76 triệu đồng và bán ra tại 36,94 triệu đồng. Giá mua bán cũng giảm 100.000 đồng một lượng.

Giá vàng tại PNJ giảm cả trăm nghìn đồng sáng nay. Ảnh: Thành Nguyễn.

Giá vàng thế giới mở cửa sáng nay tại thị trường châu Á tạm hồi phục 6 USD, sau khi đã để mất gần 19 USD khi chốt phiên Mỹ tối qua. Lúc 11h, giờ Hà Nội, mỗi ounce có giá 1.340 USD, tương đương 36,88 triệu đồng (chưa thuế, phí, gia công). Chênh lệch giữa thị trường trong nước và quốc tế hiện gần như không đáng kể.

Tập đoàn DOJI cho rằng, phiên hôm qua, nhà đầu tư trong nước đã có cơ hội chứng kiến phiên tăng giảm linh hoạt của giá vàng. Chạm ngưỡng cao nhất trong hơn 2 tháng tại phiên sáng, giá nhanh chóng đảo chiều giảm dần theo xu hướng của giá vàng thế giới. Với diễn biến này, trong phiên ghi nhận hầu hết số lượng khách tranh thủ bán ra.

Theo đó, đến cuối ngày 12/4, lượng khách theo chiều bán vàng chiếm khoảng 60% trên tổng lượng khách hàng giao dịch tại DOJI.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.492 đồng một USD, tăng 15 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lại giảm giá mua bán. Cụ thể, tại Vietcombank hiện niêm yết giá USD là 22.750 - 22.820 đồng, giảm 5 đồng so với ngày 12/4.

Lệ Chi