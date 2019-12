Giá mua bán USD ngoài thị trường tự do liên tục sụt giảm, hiện thấp hơn ngân hàng vài chục đồng.

Lúc 15h30 ngày 4/12, giá USD được các điểm mua bán ngoại tệ tự do ở TP HCM công bố quanh 23.170 - 23.220 đồng. Mức giá này giảm 20 đồng so với hôm qua và 60 đồng so với cách đây 3 ngày.

Tương tự, giá USD ở Hà Nội mua vào phổ biến 23.180 đồng và bán ra 23.220 đồng, cũng sụt vài chục đồng so với phiên trước.

Giá USD ngân hàng khá ổn định, trong khi tự do liên tục đi xuống. Ảnh: Anh Tú.

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá vẫn duy trì ổn định trong nhiều ngày liền. Chẳng hạn như tại Vietcombank, chiều nay báo giá USD 23.090 - 23.240 đồng (mua vào - bán ra), không đổi nhiều ngày qua. Còn các ngân hàng cổ phần khác trong nước như Eximbank và Sacombank, tỷ giá bán ra 23.220 - 23.226 đồng và mua vào ở mức 23.104 - 23.110 đồng. Như vậy, so với thị trường tự do, hiện mức giá bán USD của ngân hàng cao hơn 6-20 đồng.

Cùng lúc, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 4/12 ở mức 23.159 đồng, tăng 3 đồng so với ngày trước đó. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.853 đồng mỗi USD và tỷ giá sàn là 22.465 đồng.

Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần phía Nam cho biết, thời gian gần đây nhu cầu ngoại tệ để thanh toán tiền hàng của một số doanh nghiệp dịp cuối năm có tăng lên. Nhưng sự gia tăng này không lớn trong khi thanh khoản của các nhà băng khá dồi dào. Do vậy, giá USD trong ngân hàng dịp này khá ổn định.

Các chuyên gia cũng cho rằng, Ngân hàng Nhà nước hiện nay có đủ khả năng điều chỉnh tỷ giá theo mục tiêu chính sách vì đang có lượng dự trữ ngoại hối khá dồi dào. Điều này cũng được minh chứng qua việc nhà điều hành mới đây đã hạ giá mua USD vào, sau 11 tháng giữ nguyên.

Với thị trường chợ đen, do nhu cầu người dân thấp trong khi lại có sự kiểm soát từ các cơ quan quản lý nên giá USD liên tục hạ nhiệt và thời gian qua thường thấp hơn ngân hàng.

Lệ Chi