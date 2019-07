Các tòa tháp hạng C có giá thuê tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái còn cao ốc hạng A, B lần lượt tăng 4,8-7,5%, theo JLL.

Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường văn phòng TP HCM quý II/2019 với đà tăng giá tiếp tục leo thang ở tất cả các phân khúc. So với quý trước, giá thuê cao ốc hạng A tăng nhẹ 1,2% nhưng tính theo năm, biên độ tăng giá là 4,8%. Giá thuê các tòa tháp hạng B và C thậm chí còn có tốc độ tăng nhanh hơn cả văn phòng cao cấp.

Văn phòng hạng B tăng giá 4,9% so với quý trước và đội thêm 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Còn các tòa nhà hạng C tăng giá thuê 8,5% so với 12 tháng qua. Tỷ lệ tăng giá thuê Hạng A đã chậm lại so với quý I/2019 trong khi đó, giá thuê văn phòng hạng B và C tiếp tục leo thang do "té nước theo mưa" khi giá thuê ở khu vực trung tâm đã quá cao.

Trong quý II, thị trường văn phòng TP HCM đón 42.754 m2 nguồn cung mới đến từ 7 tòa nhà vừa được đưa vào hoạt động. Đến cuối quý II, tổng nguồn cung văn phòng TP HCM đạt hơn 2.231.000 m2 sàn.

Trong khi khu vực ngoài trung tâm liên tục ghi nhận nguồn cung mới từ cuối năm 2018, nguồn cung hiện hữu trong khu vực trung tâm khá hạn chế khi không có thêm nguồn cung mới hạng A và B kể từ quý IV/2017. Hiện tỷ lệ lấp đầy của các tòa nhà hạng A và B đều đạt ngưỡng lý tưởng 96-97%.

Đến cuối năm 2019, thị trường văn phòng TP HCM dự kiến sẽ chào đón một lượng lớn nguồn cung mới, khiến cho tỷ lệ lấp đầy trên toàn thị trường giảm. Không gian làm việc linh hoạt sẽ tiếp tục mở rộng ở cả khu vực trung tâm và ngoài trung tâm Trong ngắn hạn, thị trường dự kiến sẽ tiếp tục đón nhận nguồn cầu thuê tốt nhờ vào nền tảng kinh tế khả quan của Việt Nam.

Đơn vị này đánh giá, nếu lượng nguồn cung mới dồi dào dự kiến gia nhập vào thị trường trong ba năm tiếp theo có thể gây áp lực lên giá thuê và công suất cho thuê của nguồn cung hiện hữu. Các chủ đầu tư cần đưa ra chiến lược giá thuê linh hoạt để hưởng lợi từ thị trường.

Xu hướng tòa nhà xanh và bền vững, tiết kiệm năng lương dự kiến sẽ là xu hướng tất yếu đối với nguồn cung mới. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý của thị trường này là nguồn cung tương lai không chắc chắn về đích kịp tiến độ do sự gián đoạn trong khâu phê duyệt cấp phép dự án và quỹ đất hạn chế.

