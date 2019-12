Từ quý III/2014 đến quý III/2019, giá thuê văn phòng hạng A tăng bình quân trên 6% mỗi năm.

Cushman & Wakefield (C&W) vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường văn phòng cho thuê tại TP HCM với đà tăng giá mạnh mẽ trong 5 năm gần đây. Thống kê của đơn vị này, giá thuê văn phòng hạng A đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 33% so với quý III/2014. Còn giá thuê văn phòng hạng B tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với cùng kỳ 5 năm trước.

Thị trường văn phòng cho thuê tại TP HCM dự kiến đón nhận khoảng 282.000 m2 diện tích sàn vào năm 2020, phân khúc hạng B sẽ đóng góp khoảng 93%, góp phần làm giảm áp lực do việc thiếu hụt nguồn cung hạng A trên thị trường. Đơn vị này dự báo trong 4 năm tới, TP HCM sẽ không có nguồn cung văn phòng cho thuê hạng A mới nào cho tới khi dự án tiếp theo xuất hiện trên thị trường.

Thị trường văn phòng cho thuê khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Phát biểu tại hội nghị chuyên đề Bất động sản Việt Nam 2019, Giám đốc điều hành C&W Việt Nam, Alex Crane nhận xét, sự thiếu hụt và nhu cầu về không gian văn phòng chất lượng sẽ khiến giá thuê đã và đang tăng sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới.

Theo bộ phận cho thuê thương mại của C&W Việt Nam, giá thuê văn phòng hạng A tại TP HCM sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng vì những dự án mới đang nhanh chóng được thuê bởi các công ty đứng đầu về sự tăng trưởng với các lĩnh vực về công nghệ, truyền thông và thương mại điện tử. Với tỷ lệ diện tích trống thấp như hiện tại, người thuê sẽ phát triển và mở rộng văn phòng sang phân khúc hạng B khi những dự án mới thuộc phân khúc này sẽ hoàn thành trong một vài tháng tới (nhanh hơn nguồn cung văn phòng hạng A).

Với việc dịch chuyển sang các tòa nhà hạng B nhưng vẫn có vị trí gần lõi trung tâm Sài Gòn, các doanh nghiệp đi thuê không bị ngốn nhiều ngân sách, giúp tiết kiệm khoảng 15-40% so với giá văn phòng hạng A. Trong bối cảnh khan hiếm văn phòng cao cấp hiện nay, khả năng các tòa tháp hạng A vẫn neo giá thuê ở mức rất cao, thậm chí tiếp tục tăng giá. Do đó, văn phòng hạng B có thể hưởng lợi từ sự cạnh tranh về giá với chất lượng và vị trí khá gần trung tâm.

C&W cho biết thêm, nguồn cung văn phòng cho thuê hạng B mới dự kiến sẽ "nhỏ giọt" trong suốt năm 2020 và được dự báo tỷ lệ cho thuê sẽ tăng, dựa trên hiệu suất chốt hợp đồng cho thuê trước khá tốt do thiếu hụt nguồn cung hạng A.

Vũ Lê