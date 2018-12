Cô Hoa, tiểu thương tại chợ Gò Vấp cho biết, giá trứng gà loại một bán lẻ đã lên 35.000 đồng một chục, trứng vịt là 40.000 đồng. Với thịt heo, mỗi kg tăng thêm 5.000 - 10.000 đồng. Gạo cũng tăng 2.000 - 5.000 đồng một kg tùy loại, sữa nước dạng bịch tăng thêm 300 đồng một bịch.

Cũng xác nhận hàng hóa tăng giá, bà Hiền, ở chợ Hòa Bình (quận 5) cho hay, từ giữa tháng 6, nhiều mặt hàng đã được tính mức giá mới, trong đó tăng mạnh nhất là các mặt hàng hóa mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm, bột giặt, nước tẩy rửa, giấy vệ sinh, giấy ăn... tăng 5 - 10%. Mặt khác, thời điểm này các sản phẩm khuyến mại đi kèm cũng bị cắt giảm.

Thực phẩm tăng giá. Ảnh: Hồng Châu.

Là người chuyên bán rau củ quả tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), cô Năm cho hay, giá cà rốt, khoai tây và một số loại rau xanh cũng tăng thêm 2.000 - 3.000 đồng một kg. Nguyên nhân là do thời tiết mưa nhiều, khiến rau xanh dễ bị hỏng đẩy lên cao.

Cùng với thực phẩm tươi sống, giá thủy hải sản cũng tăng 5.000 - 50.000 đồng (tùy loại), trong đó cá bớp và cá nục tăng mạnh nhất. Riêng với các loại tôm, cua giá cũng tăng thêm 5.000 - 20.000 đồng một kg.

Không chỉ các chợ tăng giá, tại siêu thị giá thịt heo cũng thường xuyên được điều chỉnh, giò heo 90.000 - 95.000 đồng một kg, ba rọi từ 110.000 - 120.000 đồng một kg, ba rọi rút sườn 150.000 - 155.000 đồng, sườn non 180.000 - 185.000 đồng một kg, lần lượt tăng 5.000 - 20.000 đồng so với trước đây. Còn với trứng, mức điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng với sản phẩm bình ổn thị trường.

Theo đại diện Vissan, giá heo hơi liên tục tăng, tới 48,5%. Căn cứ theo giá đầu vào thì giá thành phẩm có thể phải điều chỉnh tăng trên 30%. Tuy nhiên, vì muốn bình ổn thị trường nên mới đây Sở Tài chính chỉ cho công ty tăng nhẹ, mỗi kg thêm 3.000 - 5.000 đồng. Dẫu vậy, vị này cho hay nếu thị trường tăng "sốc" doanh nghiệp sẽ buộc phải điều chỉnh giá.

Xác nhận giá thịt heo đã 6 lần tăng giá kể từ tháng 3 đến nay, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho hay giá heo hơi vẫn đang quanh mức 43.000 - 47.000 đồng một kg. Ngoài yếu tố cung cầu thì giá cám nuôi heo cũng đã tăng khoảng 10% so với 3 tháng trước. Ngoài ra, chi phí vận chuyển, xăng dầu tăng cao khiến giá heo thành phẩm bị đội lên cao hơn nhiều so với heo hơi.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông cũng cho thấy, các sản phẩm gạo, heo hơi, thủy hải sản tăng mạnh so với các tháng trước đó. Dự báo từ nay đến hết tháng 6, giá lúa gạo trong nước tiếp tục diễn biến tích cực do triển vọng xuất khẩu gạo trở lại sang Philippines. So với 2017, giá heo hơi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng 16.000 đồng một kg, các tỉnh miền Bắc cũng tăng 11.000 – 12.000 đồng một kg.

Hồng Châu