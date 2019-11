Chưa đầy nửa tháng giá heo hơi đã vượt đỉnh 60.000 đồng một kg, lên 64.000 đồng, có nơi cán mốc 70.000 đồng, cao nhất 5 năm.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) cho biết, giá heo hơi tại doanh nghiệp đã lên 63.500 đồng một kg, tăng thêm 6 giá so với 2 tuần trước đó. Hiện giá thịt heo bình ổn của công ty cũng đã được điều chỉnh tăng thêm 10% theo quy định của Sở Tài chính. Tuy nhiên, với tình hình giá heo biến động như hiện nay, doanh nghiệp vẫn sẽ gặp khó.

Tại CP Việt Nam, đại diện doanh nghiệp này cho biết giá heo hơi CP miền Nam ở mức 61.500 đồng một kg, còn miền Bắc 62.000 - 63.000 đồng. Hiện, nguồn cung heo đang giảm nên dự báo giá còn tăng mạnh, có thể cán mốc 70.000 đồng trong thời gian tới.

Xác nhận giá heo hai miền đang tăng đột biến, đặc biệt là tại các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ông Nguyễn Xuân Dương – Quyền Cục trưởng Cục chăn nuôi Việt Nam cho biết, giá heo hơi tại các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tăng mạnh, cán mốc 68.000 - 70.000 đồng một kg, cao nhất 5 năm qua. Riêng tại các hộ kinh doanh lớn, giá heo miền Bắc dao động 63.000 - 64.000 đồng một kg, còn tại miền Nam giá heo hơi trung bình ở mức 61.000 - 63.000 đồng.

"Do nhu cầu thịt heo phục vụ cho dịp Tết cao, nguồn heo trong dân giảm nên giá heo hơi ngày càng đi lên và khó có điểm dừng", ông Dương nói.

Khảo sát giá bán lẻ tại các chợ truyền thống TP HCM cho thấy, giá thịt heo tăng mạnh trong tuần qua. Theo đó, sườn non tăng 10.000 đồng lên 180.000 đồng một kg so với tuần trước, thịt ba chỉ 120.000 đồng lên 130.000 đồng, ba rọi rút xương tăng thêm 5.000 đồng lên 170.000 đồng. Các loại xương dao động quanh mức 80.000 - 90.000 đồng một kg.

Anh Hòa, chủ sạp bán thịt heo lớn trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) cho biết, mấy tuần nay thịt heo liên tục tăng giá, đặc biệt là sườn non và thịt ba chỉ. Nếu so với cách đây một tháng, giá các sản phẩm này tăng thêm 40.000 đồng một kg. Nhiều khách hàng thay vì mua sườn non, ba chỉ thì chọn mua thịt đùi và nạc dăm nhiều hơn. Do đó, có ngày anh chỉ lấy khoảng 3-4 kg sườn về bán, giảm 50% so với những tháng trước. Đồng thời, bán thêm các loại trứng gia cầm để người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

Không chỉ các chợ truyền thống điều chỉnh giá và nguồn cung, tại các hệ thống siêu thị, giá heo cũng tăng thêm 5 - 10% so với trước đó, tương đương 6.000 - 15.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, hầu hết siêu thị và doanh nghiệp đều cho rằng mức này sẽ khó có lời vì giá heo điều chỉnh liên tục.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền (TP HCM), heo hơi tăng thêm 2 giá so với 2 tuần trước, đẩy giá heo mảnh tăng cao. Hiện, giá heo mảnh loại 1 ở mức 86.000 đồng một kg, loại 2 là 80.000 đồng, tăng 20.000 đồng so với tháng trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Theo đại diện chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo mảnh về chợ diễn biến thất thường, có ngày đạt trên 5.800 con nhưng có lúc xuống còn 5.200 con. Hiện, sườn non là sản phẩm có giá cao nhất 140.000 đồng một kg, giò heo và cốc lết, nạc dăm tăng thêm 7.000 đồng so với tuần trước.

Sau 10 tháng công bố dịch tả heo châu Phi, đến nay dịch bệnh đã phủ kín 63 tỉnh, thành phố, thiệt hại hơn 6 triệu con. Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos Business Consulting ước tính quy mô đàn nái trên cả nước đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ, trong đó các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là đối tượng chịu tác động lớn nhất từ dịch. Rabobank cũng dự báo sản lượng heo tại Việt Nam cả năm 2019 giảm 15-19% so với cùng kỳ, dẫn đến thiếu hụt 500.000 tấn thịt trước Tết Nguyên đán do nguồn cung chưa hồi phục.

