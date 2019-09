TP HCM Căn hộ ở các phân khúc từ cao cấp, trung cấp đến bình dân đều tăng giá trên 50% trong chu kỳ 2015-2019.

DKRA Việt Nam vừa công bố báo cáo diễn biến giá bán căn hộ tại thị trường TP HCM giai đoạn 2015-2019 với biến động mạnh về giá đồng loạt ở các phân khúc chung cư cao cấp (hạng A), trung cấp (hạng B) và bình dân (hạng C). Trong chu kỳ 5 năm, giá căn hộ hạng A, B và C đã tăng bình quân trên 50%.

Năm 2015 giá bán bình quân căn hộ hạng A ghi nhận 40 triệu đồng mỗi m2 và lần lượt nhảy lên 45-55 triệu đồng mỗi m2 trong các năm 2016-2017, tức "đội" thêm bình quân 12,5% hàng năm.

Đến năm 2018, giá trung bình của phân khúc căn hộ cao cấp tại Sài Gòn nhích lên 57 triệu đồng mỗi m2, tăng dưới 4%. Tuy nhiên, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2019, giá chung cư hạng A đã vươn lên vùng giá 61 triệu đồng mỗi m2, tăng 7% trong 3 quý đầu năm và có dấu hiệu sẽ tiếp tục leo thang trong những tháng tới.

Thị trường bất động sản TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Trong khi đó, căn hộ hạng B cũng đã nhích từ vùng giá bình quân 21 triệu đồng mỗi m2 (năm 2015) lên mốc 32 triệu đồng mỗi m2 tính đến tháng 8/2019. Tuy nhiên, ở năm cuối của chu kỳ này, giá bình quân chung cư hạng B chỉ tăng 3%.

Còn chung cư hạng C, bị xếp sau nhà hạng A và B về chất lượng và vị trí, song dòng sản phẩm này vẫn bứt phá mạnh mẽ về giá trong 5 năm gần đây. Nếu năm 2015 căn hộ bình dân chỉ l6 triệu đồng mỗi m2 thì cuối tháng 8 vừa qua, giá nhà chung cư hạng C đã vọt lên 24 triệu đồng mỗi m2. Ghi nhận 12 tháng qua, giá bình quân căn hộ hạng C tăng đến 9%.

Đơn vị khảo sát này cho biết, cá biệt ở phân khúc căn hộ cao cấp đã có sự biến thiên mạnh từ giá bình quân đến giá trần (đỉnh). Vì vùng giá 61 triệu đồng mỗi m2 căn hộ cao cấp được ghi nhận chỉ là mức giá bình quân, nếu tính giá cao nhất, thị trường nhà chung cư TP HCM đã xuất hiện vùng giá hàng trăm triệu đồng cho căn hộ hạng sang.

DKRA Việt Nam cho biết, giá căn hộ tại TP HCM nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm 2019 do khan hiếm nguồn cung khi các dự án có thời gian chuẩn bị thủ tục pháp lý kéo dài hơn so với trước đây. Nhu cầu nhà ở tại TP HCM vẫn còn rất lớn do di dân cơ học mạnh mẽ, vì vậy thị trường nhà ở tại đô thị này vẫn được đánh giá hấp dẫn và đầy tiềm năng trong những năm tới.

Vũ Lê