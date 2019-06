Trung bình mỗi năm giá nhà ở tại TP HCM tăng 10%, kéo dài trong giai đoạn 2014-2018.

Savills vừa công bố báo cáo thị trường nhà ở TP HCM trong nửa thập niên trở lại đây. Trong giai đoạn 2014-2018, số lượng giao dịch căn hộ đã tăng đáng kể ở đô thị trên 10 triệu dân này. Mức tăng trung bình ghi nhận 44% mỗi năm trong vòng 5 năm qua, với đỉnh cao nhất là 49.000 giao dịch năm 2018.

Giá bán trung bình ở TP HCM ghi nhận ở cuối chu kỳ nửa thập niên này đạt 1.600 USD mỗi m2, tăng bình quân 10% mỗi năm và kéo dài trong 5 năm qua do giá leo thang ở tất cả các phân khúc. Hạng A ghi nhận mức tăng giá cao nhất do nguồn cung mới đạt những tiêu chuẩn ngày càng cao hơn so với trước đây (hạng sang và siêu sang) trong khi hạng B và C tăng giá với tốc độ chậm hơn.

Tỷ lệ hấp thụ của thị trường nhà ở trong giai đoạn này đạt 87%, mức cao nhất trong 5 năm vừa qua. Sự phát triển thể hiện rõ nhất ở phân khúc nhà giá rẻ, (nhà hạng C), là phân khúc chính của thị trường trong giai đoạn 2014 – 2018, chiếm 60% tổng số giao dịch.

Thị trường nhà ở TP HCM. Ảnh: Lucas Nguyễn

Người mua nhà để ở có xu hướng chiếm đa số trong phân khúc hạng C, trong khi đó hạng B thu hút các khách hàng có nhu cầu nâng cấp nhà ở và các nhà đầu tư mua để cho thuê. Phần lớn người mua căn hộ hạng A là nhà đầu tư dài hạn. Theo dự báo của Savills, đến năm 2020, phần lớn nguồn cung ở TP HCM sẽ rơi vào phân khúc hạng C.

Tuy nhiên, khảo sát của VnExpress, một thực tế đang diễn ra trong năm 2019 là toàn thị trường nhà ở Sài Gòn đang dần suy giảm nguồn cung nhà giá rẻ. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do thành phố hạn chế cấp phép phát triển các dự án nhà ở mới giai đoạn 2018-2020 cũng như tăng cường rà soát, thanh tra pháp lý các dự án. Sự khan hiếm dự án cục bộ đã đẩy giá nhà trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp tăng vọt và các dự án nhà ở giá rẻ đang dạt ra tỉnh giáp ranh với TP HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Mặt khác, do báo cáo này tập trung khảo sát giá nhà bình quân giai đoạn nửa thập niên 2014-2018 nên chưa cập nhật biến động giá nhà trong nửa đầu năm 2019. Hồi quý I, CBRE Việt Nam cho biết, trong 3 tháng đầu năm giá bán căn hộ trung bình tại thị trường sơ cấp TP HCM "đội" thêm 3,1% so với quý trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng này được lý giải do ảnh hưởng từ dự án hạng sang mới được chào bán trong quý I có mức giá cao kỷ lục từ 7.500 đến 12.000 USD mỗi m2. Hiện giá nhà tại Sài Gòn vẫn tiếp tục leo thang trong quý II với các dự án mới chào bán đều đang vươn lên mặt bằng giá cao hơn trước đây.

Vũ Lê